SG mit Vaihingen und Riet zerschlägt sich

Von Michael Nachreiner

Vaihingen/Riet. Pasquale Arena hat eine neue sportliche Heimat gefunden. Der langjährige Spielertrainer des SV Riet übernimmt in der neuen Saison in gleicher Funktion des Fußball-B-Ligisten VfB Vaihingen. Ihn wird Philipp Neumann an der Seitenlinie unterstützen, der in den vergangenen Jahren auch schon Sven Adamovic half. Und die Reserve wird Sascha Liparoti betreuen, der ebenfalls den Weg vom SV Riet zum VfB Vaihingen gefunden hat.

Doch hinter der Personalie steckt noch eine ganz andere Geschichte. Nachdem Pasquale Arena und Björn Kachel im vergangenen Herbst zum Ende der Spielzeit 2020/2021 ihren Abschied als Trainer vom SVR verkündet hatten, kam es am Strudelbach zu einigen Unruhen in Spielerkreisen. Einige Akteure waren nur nach Riet gewechselt wegen der beiden Übungsleiter. „Schon in der abgelaufenen Saison hat es in unserer ersten Mannschaft immer wieder gekriselt, so dass Spieler aus der Reserve regelmäßig aushelfen mussten“, berichtet Rudolf Nedorost, der Vorsitzende des SV Riet. Kurzerhand gingen Andreas Wagner, der die Geschicke der Fußballabteilung des SVR in verschiedenen Funktionen rund 30 Jahre lang beeinflusst hat, und Sebastian Linke auf die Verantwortlichen des VfB Vaihingen mit der Idee zu, eine Spielgemeinschaft zu gründen. Diese hat sich aber letztlich zerschlagen.

Idee einer Spielgemeinschaft wabert schon seit Langem in Köpfen herum

„Vor allem mit Andreas Wagner und Sascha Liparoti bin ich, aber auch der VfB-Vorsitzende Elefterios ,Aki‘ Kalpakidis schon lange privat gut befreundet. Immer mal wieder, wenn wir zusammengesessen sind, haben wir gefrotzelt, dass wir doch eine Spielgemeinschaft gründen sollten“, berichtet Goran Musura, der bisherige Sportliche Leiter des VfB Vaihingen. „Mit der Unruhe, die nach dem Bekanntwerden des Abgangs von Björn Kachel und Pasquale Arena als Trainer in Riet aufgekommen ist, kam Andreas Wagner wieder auf uns zu.“ Und Wagner ergänzt: „Als sich im Herbst abgezeichnet hat, dass sich in Riet viel ändern wird, sind wir wegen einer Spielgemeinschaft zusammengesessen.“

Über den Winter wurden viele „positive Gespräche“ (Musura) zwischen beiden Seiten geführt und ein Konzept ausgearbeitet. Doch auf Seiten des SVR regte sich zunehmend Widerstand. „Eigentlich ging es um das Wohl beider Vereine. Wir vom VfB wollten den Rietern nichts wegnehmen“, berichtet Musura. „Doch im Strudelbachtal gab es eine kleine Gruppe von Spielern, die die Spielgemeinschaft nicht wollten. Vielleicht hatten sie Angst, dass sie bei einer SG nicht mehr zum Zuge kommen würden.“

Dem stellt Nedorost entgegen, dass der SVR immer weiter eigenständig am Spielbetrieb teilnehmen wollte, wenn „wir es schaffen, ein eigenes Team zu stellen“, erklärt der Rieter Vorsitzende. „Und einige Spieler haben sich über den Winter auch reingekniet, dass wir ein Team zusammenbekommen. Auf dem Papier haben wir für die neue Saison auch 25 Spieler.“ Neuer Trainer ist Jürgen Heidt, der zuletzt den TSV Hochdorf betreute. Den A-Liga-Startplatz haben die SVR-Verantwortlichen aber zurückgegeben. Gekickt wird in der neuen Saison nur in der B-Klasse.

„Wenn sieben, acht Spieler sagen, sie würden aufhören, Fußball zu spielen, wenn es zu einer Spielgemeinschaft kommt, dann muss ich darauf hören. Denn letztlich verlieren wir diese Mitglieder auf kurz oder lang dann ganz“, berichtet Nedorost. Der SVR-Vorsitzende gesteht aber ein, dass erst die Zukunft zeigen wird, ob die Entscheidung richtig gewesen ist. „Es wird immer schwieriger, ein Team auf die Beine zu stellen. Deshalb werden wir vermutlich auf Dauer nicht um eine Spielgemeinschaft herumkommen – zumal es mit Nachwuchsspielern auch erst einmal mau aussieht. Aber die Entscheidung jetzt war kein Schnellschuss. Wir haben uns wirklich Gedanken darüber gemacht“, erklärt er.

Das Zerplatzen der Seifenblase Spielgemeinschaft sorgte aber dafür, dass neben Pasquale Arena und Sascha Liparoti und mehr als zehn Spielern auch Wagner und Linke dem SVR den Rücken kehrten und sich dem VfB anschlossen. „Ich hatte den Vaihingern schon zugesagt“, berichtet Wagner, der am Unteren Egelsee in Zukunft offziell als Spielleiter fungieren wird. „Dann hat sich aber alles verselbstständigt. Neben Pasquale Arena und Liparoti sind auch noch insgesamt zwölf Spieler aus Riet zum VfB gewechselt. Und wir haben es sogar geschafft, dass mit Emanuel Isaia und Fabio Tricarico ehemalige SVR-Spieler zurückkehren, die jetzt in der Bezirksliga beim TASV Hessigheim aktiv sind.“

VfB will mit neuem Trainerteam einen kompletten Neuanfang

Mit dem Wechsel einer so großen Gruppe von Spielern vom Strudelbachtal an den Unteren Egelsee zog eine Aufbruchstimmung beim VfB ein. „Durch die Absage der Spielgemeinschaft durch die Rieter Verantwortlichen wollten wir dann einen Neuanfang mit Pasquale Arena als Cheftrainer und Philipp Neumann als Assistent. Jeder muss sich unter dem neuen Trainer erst wieder sein Standing erarbeiten. Das bringt frischen Wind rein“, berichtet Musura.

Leidtragender ist Adamovic. „Wir wollten ihn gerne halten und haben ihm auch einiges angeboten – zum Beispiel die Position des spielenden Co-Trainers. Doch Sven ist der Meinung, dass es mit ihm und Pasquale Arena nicht gutgehen würde, wenn er vom Chefcoach zum einfachen Spieler zurückgestuft ist“, erklärt Musura. Der bisherige Vaihinger Spielertrainer ist zum Ligakonkurrenten TSV Enzweihingen gewechselt. „Die Entscheidung hat uns wehgetan. Sven war sieben Jahre bei uns im Verein, drei davon als Spielertrainer“, berichtet Musura.

Trotz der personellen Verstärkung aus Riet sind die Verantwortlichen des VfB bei der Formulierung eines Ziels zurückhaltend. „Wir wollen vorne mitspielen. Unter die ersten vier sollten wir schon kommen“, sagt Musura. „Doch für mich bleiben der TSV Ensingen und der SV Horrheim die Titelfavoriten. Und wenn man aufsteigen will, muss sowieso alles zusammenkommen in einer Saison.“