Sedat Yilmaz übernimmt von Tobias Häfner

Von Michael Nachreiner

Illingen. Der Virus Fußball hat Sedat Yilmaz noch immer fest im Griff. Der ehemalige Spielertrainer des TSV Häfnerhaslach und des TSV Nussdorf übernimmt nach nur einem Jahr Auszeit den A-Ligisten SV Illingen als Trainer. „Ich bin seit rund 25 Jahren Fußballer, die letzten acht Jahre davon auch als Trainer aktiv, da kann man nicht von heute auf morgen aufhören“, erklärt der 32 Jahre alte Enzberger. Für die SVI-Verantwortlichen ist Yilmaz eine „Wunschlösung“, wie Christian Gruica sagt. „Es ist auch naheliegend, an ihn zu denken. Er ist ein guter Trainer und hatte bei seinen vergangenen beiden Stationen in Häfnerhaslach und in Nussdorf einige Erfolge“, berichtet der SVI-Abteilungsleiter. Mit den Nussdorfern wurde Yilmaz in der Saison 2013/2014 Vizemeister der Kreisliga A 3. Mit dem TSV Häfnerhaslach stieg er in der Spielzeit 2016/2017 als Meister der Kreisliga B 7 auf und etablierte das Team vom Heiligenberg seitdem in der Spitzengruppe der A 3.

„Ich denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen“, erklärt Yilmaz. „Ich kenne ja den SV Illingen schon lange. Ich habe schon oft gegen ihn gespielt. Das Team ist wirklich gut, man kann es aber noch weiterentwickeln. Was mir jedoch besonders gefällt, ist, dass der SVI einen guten Unterbau hat.“ Der 32-Jährige musste zwar kurz abklären, ob auch seine Familie hinter dem neuerlichen Engagement als Trainer steht. Doch die Illinger Verantwortlichen traten bei ihm praktisch offene Türen ein. „Die Gespräche liefen von Anfang an richtig gut. Sowohl ich als auch der Verein haben die gleichen Vorstellungen – vor allem junge Spieler weiterentwickeln, um in ein paar Jahren ganz oben mitzuspielen. Tobias Häfner hat da bisher eine überragende Arbeit gemacht. Die will ich fortführen.“

Denn auch die SVI-Verantwortlichen wissen, dass sie den Umbruch vorantreiben müssen. „Wir haben nicht mehr den Kader wie zwischen 2011/2012 und 2014/2015, als wir um den Bezirksliga-Aufstieg gekämpft und ein Jahr sogar in der höchsten Klasse auf Bezirksebene gespielt haben“, weiß Gruica. „Wir müssen heute Abstriche machen. Daniel Brenner kann nur ein Mal in der Woche trainieren, Dominik Knödler sogar gar nicht. Dennoch sind sie noch wichtige Spieler, wenn sie auch nicht mehr auf dem Niveau sind wie früher. Aber wir haben viele gute junge Spieler.“

Vorgaben an den Trainer gibt es deshalb auch keine. „Wir wissen um die Stärke unseres Kaders. Auch Tobias Häfner haben wir nie unter Druck gesetzt“, berichtet der SVI-Fußballchef. Und Yilmaz ergänzt: „Ich kann nicht vorhersagen, was wir für eine Saison spielen werden. Ich muss das Team erst einmal so entwickeln, dass es mein System umsetzt. Wichtiger als über Platzierungen zu sprechen, ist meiner Meinung nach sowieso, dass man als Team ein System verinnerlicht hat. Dann wird meist alles gut – das war schon in Nussdorf und auch in Häfnerhaslach so.“

Notwendig wurde die Suche nach einem neuen Trainer, weil Tobias Häfner die SVI-Verantwortlichen informiert hat, dass er sein Amt nach der Saison zur Verfügung stellen wird. „Ich weiß nicht, wie es bei mir im Sommer aussehen wird. Bei mir ist beruflich und privat gerade einiges los“, erklärt der aktuelle Illinger Trainer. „Außerdem sollen die Jungs einen neuen Reiz bekommen. Einige Spieler trainiere ich jetzt schon, wenn man die Jugend mit dazurechnet, seit sechs Jahren.“