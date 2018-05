Der TSV Schwieberdingen (in Weiß) hat gestern mit einem 1:0-Sieg gegen den TSV Münchingen das Finale um den Fußball-Bezirkspokal Enz/Murr gewonnen. Das Endspiel der Männer wurde ebenso in Kleinglattbach vor einigen hundert Zuschauern ausgetragen wie am Mittag das Finale der Frauen. Dort setzte sich nach einem Tor in der 118. Minute der FSV 08 Bissingen gegen den FC Remseck-Pattonville mit 2:1 durch. Foto: Küppers