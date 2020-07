Drucken Stuttgart (red). Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) hat einige Entscheidungen für den Spielbetrieb in der Runde 2020/2021 getroffen. So wurde in die WFV-Spielordnung ein neuer §4a aufgenommen, der die Saisonwertung im Falle einer Beeinträchtigung des Spielbetriebs durch höhere... »