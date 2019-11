Schiedsrichter Sascha Wirth bringt Farbe ins Kirbachtalderby

Von Michael Nachreiner

Vor allem eine Szene hat die Gemüter beim Kirbachtalderby zwischen dem TSV Häfnerhaslach und der SGM Hohenhaslach/Freudental erregt: die Rote Karte wegen einer Notbremse gegen TSV-Innenverteidiger Marcel Scholz. „Wenn das Rot ist, verstehe ich nichts von Fußball“, echauffiert sich der Trainer der Gastgeber, Marcello Solombrino.

Häfnerhaslach. Von den Emotionen vergangener Tage hat man über weite Strecken beim Kirbachtalderby der Fußball-Kreisliga A 3 zwischen dem TSV Häfnerhaslach und der SGM Hohenhaslach/Freudental nichts gesehen. Es schien so, als ob die Spieler auf dem Platz sich vor der Partie verständigt hatten, dass es hart, aber fair zugehen sollte. Und auch die Zuschauer brachten kein böses Blut ins Spiel. Dennoch wird das diesjährige Derby auf dem Heiligenberg als eines der denkwürdigsten in die Geschichte eingehen. Denn Schiedsrichter Sascha Wirth stellte zwei Häfnerhaslacher Spieler und einen Betreuer vom Platz.

Als Ersten erwischte es Marcel Scholz. Nach einem Chip von Timo Etzel in den Lauf von Etienne Wittich hetzte der Häfnerhaslacher Innenverteidiger dem SGM-Regisseur hinterher und köpfte im Laufduell kurz vor der Strafraumgrenze den Ball in Richtung Eckfahne. Wittich nahm die Berührung unten dankend an und ließ sich fallen. Wirth interpretierte den Einsatz von Scholz als regelwidrig. Und da der Unparteiische der Meinung war, der Innenverteidiger der Gastgeber habe als letzter Mann eine klare Torchance für Wittich unterbunden, zog er die Rote Karte (53. Minute). „Beide laufen zum Ball und springen hoch. Außerdem läuft noch ein zweiter Spieler mit. Das war maximal ein Freistoß“, echauffiert sich Häfnerhaslachs Trainer Marcello Solombrino. „Wenn das Rot ist, verstehe ich nichts von Fußball.“

Die Emotionen sind dann aber erst richtig hochgekocht, als beim Stand von 2:1 für die SGM Hohenhaslach/Freudental einem Abwehrspieler der Gäste der Ball im eigenen Strafraum an die Hand sprang, als er Marco Hirsch klammerte, der den Ball mit dem Körper abschirmte. Das heftige Reklamieren der Häfnerhaslacher quittierte Wirth zunächst mit einer Gelben Karte für Sascha Bartholme. Und als dieser sich wegdrehte und einen weiteren Kommentar von sich gab, schob der Unparteiische die zweite Gelbe Karte hinterher (88.). Darüber hinaus zeigte Wirth einem Häfnerhaslacher Betreuer in zivil, der sich in der Coachingzone aufhielt, ebenfalls die Gelb-Rote Karte (88.). „Im Fußball sind einfach Emotionen drin – vor allem, weil sich die Jungs viel vorgenommen hatten. Aber es waren alles Dinge, die zu einem Derby dazugehören. Der Schiedsrichter wurde nicht beleidigt“, erklärt sich Marcello Solombrino.

In doppelter Überzahl tüteten die Hohenhaslacher und Freudentaler den ersten Auswärtssieg auf dem Heiligenberg seit 2013 dann ein. In der Nachspielzeit erzielte erst Dardan Marashi nach einer Hereingabe von Philipp Gögel das 3:1 (90.+3). Vier Minuten später legte sich auch noch Olcay Ödemis den herauseilenden Häfnerhaslacher Torwart Marc Sladkowski zurecht – 4:1 (90.+7). „Wir haben am Ende verdient gewonnen. Aber der Umstand, dass es gegen die Häfnerhaslacher zwei Platzverweise gab, hat uns natürlich in die Karten gespielt“, berichtet SGM-Trainer Hartmut Leineker. Und sein Compagnon Georgios Kanelopoulos ergänzt: „Spielerisch waren die Häfnerhaslacher besser. Wie sie den Ball laufen lassen, da merkt man, dass sie schon lange so zusammenspielen.“

Während die Häfnerhaslacher um Spielkontrolle bemüht waren, gehörten die ersten Chancen im Spiel den Gästen. Nach einer Flanke von Gögel war allerdings Etzel am langen Pfosten mindestens einen halben Kopf zu klein (6.). Zwei Minuten später hielt der SGM-Mittelstürmer dann aber bei einer Ecke von Wittich den Fuß am Elfmeterpunkt hin – 1:0 (8.). Und wiederum nur drei Minuten darauf ging ein Kopfball von Etzel nach einem Freistoß von Astrit Susuri aus dem Halbfeld daneben (11.). In der 33. Minute geriet dann ein Pass in die Schnittstelle für Marashi zu lang. TSV-Torwart Sladkowski hatte mitgespielt.

Doch nach rund einer Viertelstunde hatten die Häfnerhaslacher die Partie weitestgehend im Griff. Nach einer Hereingabe von Marco Hirsch wurde Erkan Nakis an der Fünfmeterraumgrenze gerade noch von Vincent Albrecht am Schuss gehindert. Danach hatte der Häfnerhaslacher etwas die Orientierung verloren. Denn er konnte nicht davon profitieren, dass der Ball frei war (16.). Zehn Minuten darauf musste dann aber auch SGM-Torwart Philipp Kummer hinter sich greifen. Bei einer Flanke von Luka Loncar schraubte sich Scholz am langen Pfosten gegen Gögel und Rainer Lederer am höchsten und köpfte den 1:1-Ausgleich (26.). Im weiteren Verlauf hatten die Gäste dann zwei Mal Glück. Zunächst trat Evangelos Liontos Maik Kheim fast an der Torauslinie im eigenen Strafraum auf den Fuß. Doch Wirths Pfeife blieb stumm (31.). „Da mache ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf. Maik hat sich etwas zu theatralisch fallen lassen“, berichtet Marcello Solombrino. Und Hirsch traf aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten (40.).

Die Kräfteverhältnisse wurden aber direkt nach dem Seitenwechsel durch die Rote Karte gegen Scholz in Richtung der Gäste verschoben. „Nach dem ersten Platzverweis hat man aber noch nicht gemerkt, dass wir einer mehr waren“, bemängelt Leineker. „Wir haben uns dazu hinreißen lassen, Lücken aufzumachen, weil dann jeder denkt, er kann ein Tor machen.“ Doch die Abschlüsse der Häfnerhaslacher in der Folge waren zunächst maximal bessere Rückgaben. Bis das Spiel in der Schlussviertelstunde noch einmal Fahrt aufnahm. Nachdem Nelson Caldas beinahe seinen eigenen Torwart Sladkowski mit einem verunglückten Befreiungsschlag überwunden hatte (72.), ging es Schlag auf Schlag. Doch Kheim verzog knapp (73.). Nach einer Flanke von Loncar kratzte ein Gästespieler den Versuch von Kheim von der Linie (78.). Im direkten Gegenzug ging ein Schuss von Marashi drüber. Und nach dem Abschlag von Sladkowski traf Loncar nur den Pfosten.

Für die Vorentscheidung sorgte dann Etzel, der davor kaum noch zu sehen war und sich mehrmals an der Seitenlinie am Hamstring hatte behandeln lassen. Nach einer Ecke von Wittich übersprang der SGM-Mittelstürmer Häfnerhaslachs Innenverteidiger Toetz, der ein Offensivfoul reklamierte, und köpfte zum 2:1 ein (85.). „Das Üben der Eckbälle hat sich endlich mal gelohnt“, freut sich Kanelopoulos.

TSV Häfnerhaslach: Marc Sladkowski – Marcel Dupper (81. Valentin Stuber), Dennis Toetz, Marcel Scholz, Nelson Caldas, Sascha Bartholme, Riccardo Solombrino, Luka Loncar, Erkan Nakis (46. Yannick Rohatsch), Maik Kheim, Marco Hirsch.

SGM Hohenhaslach/Freudental: Philipp Kummer – Benjamin Hellwig (67. Casim Susuri), Evangelos Liontos, Vincent Albrecht, Rainer Lederer, Olcay Ödemis, Astrit Susuri, Dardan Marashi, Etienne Wittich (68. Athanasios Leptokaridis), Philipp Gögel (90.+5 Marlo Mack), Timo Etzel (90. Timo Dierolf).

Tore: 0:1 Timo Etzel (8.), 1:1 Marcel Scholz (26.), 1:2 Timo Etzel (85.), 1:3 Dardan Marashi (90.+3), 1:4 Olcay Ödemis (90.+7).

Platzverweise: Rote Karte (53.) Marcel Scholz (TSV Häfnerhaslach), Gelb-Rote Karte (88.) Sascha Bartholme (TSV Häfnerhaslach).

Spieler des Tages: Timo Etzel (SGM Hohenhaslach/Freudental).

Schiedsrichter: Sascha Wirth.

Zuschauer: 220.