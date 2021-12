SBFV: vorzeitige Winterpause

Fußball. Im Jahr 2021 sind die drei Fußballverbände im Südwesten, der Württembergische Fußball-Verband (WFV), der Badische Fußball-Verband (BFV) und der Südbadische Fußball-Verband (SBFV), bisher auf einer Linie gewesen. Um keinen Flickenteppich in Baden-Württemberg aufkommen zu lassen, stimmten sie ihre Entscheidungen ab, die den Trainings- und Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen getrafen. Doch nun schert der SBFV aus: Der Vorstand hat am Montag beschlossen, mit dem Spielbetrieb in allen südbadischen Alters- und Spielklassen von der Verbandsliga abwärts vorzeitig in die Winterpause zu gehen..

„Dass uns die Möglichkeit gegeben war, unter veränderten Rahmenbedingungen weiter Fußball spielen zu dürfen, ist positiv zu bewerten. Dennoch kann ich meine Enttäuschung nicht verbergen, dass wiederum eine Entscheidung der politischen Ebene so kurzfristig getroffen und verkündet wird, dass unsere Vereine kaum Zeit hatten zu reagieren. Unter diesen nochmals erschwerten Rahmenbedingungen sehen wir es als nicht mehr verhältnismäßig an, weiterhin am Spielbetrieb festzuhalten“, erklärt SBFV-Präsident Thomas Schmidt.

Ein etwaiger Trainingsbetrieb unter den in der aktuellen Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg genannten Bedingungen steht den Vereinen frei. red