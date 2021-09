Sascha Bartholme

Mit einigen dieser Ergebnisse hat Sascha Bartholme nicht gerechnet. Unterm Strich kommt der 26 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler des TSV Häfnerhaslach lediglich auf 16 Punkte. Vor allem in der Kreisliga A 3, in der der Großhandelskaufmann selbst mit Häfnerhaslach spielt, hat er nur drei der sieben Partien in der Tendenz richtig getippt. Er sagte nur die Siege des TSV Nussdorf gegen den VfR Sersheim, der SGM Riexingen gegen die SGM Hohenhaslach/Freudental sowie des SV Germania Bietigheim II beim SV Iptingen voraus. In den Kreisligen B fällt die Ausbeute von Bartholme etwas besser aus. Immerhin fünf der acht Begegnungen – sieben in der B 6 und eine in der B 7 – hat er in der Tendenz richtig getippt. nac