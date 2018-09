Runde zwei im Pokal ausgelost

Vaihingen (rkü). Die zweite Hauptrunde im Fußball-Bezirkspokal Enz/Murr ist ausgelost worden. Unter anderem gibt es die Partie des TSV Großglattbach gegen die SGM Roßwag/Mühlhausen. Beide Teams spielen erst sechs Tage davor in der Kreisliga B 7 gegeneinander. Alle Zweitrundenspiele sind vorläufig auf nächsten Mittwoch (19. September) mit Spielbeginn um 18 Uhr angesetzt, können aber auch noch verlegt werden.

In gleich drei Spielen ist garantiert, dass eine Mannschaft aus dem Vaihinger Raum in die dritte Hauptrunde einzieht, die am 3. Oktober gespielt werden soll. Denn neben Großglattbach und den Nachbarn von der Enz treffen in Runde zwei auch der SV Riet II und der SV Horrheim sowie die SGM Riexingen II und der SV Riet aufeinander.

Das Bezirksligateam der SGM Riexingen ist zu Gast beim VfL Gemmrigheim, der SV Iptingen empfängt NK Croatia Bietigheim, der TSV Nussdorf fährt zur SpVgg Bissingen und der VfB Vaihingen gastiert beim FV Markgröningen.

Erst morgen Abend entscheidet sich, wer in Runde zwei den TSV Kleinglattbach empfängt. Da könnte es sogar zum vierten Derby kommen. Denn die SGM Hohenhaslach/Freudental II holt ihr wegen Gewitter abgebrochenes Spiel gegen die SpVgg Bissingen II nach. Der Sieger spielt eine Woche später gegen Kleinglattbach.