Roßwag/Mühlhausen bleibt nur der Holzplatz

Von Michael Nachreiner

Nach den ersten drei Vorrundenpartien hat die SGM Roßwag/Mühlhausen das Prädikat „beste Mannschaft beim Mühlacker Hallenstadtpokal“ bekommen. Davon kaufen konnte sich der Fußball-B-Ligist aber wenig. Am Ende wurde die Mannschaft von Trainer Ulli Stengel nur Vierter. Der TSV Großglattbach schied dagegen früh sang- und klanglos aus.

Mühlacker. „Man muss auch mal geil sein darauf, einen Titel zu holen – so wie im Sommer, als wir beim Vaihinger Stadtpokal durchgezogen haben“, bemängelt Ulli Stengel. „Wenn man so ein Turnier gewinnen will, muss man es wirklich wollen. Dann müssen auch die Stürmer nach hinten arbeiten.“ Beim Auftritt der SGM Roßwag/Mühlhausen beim Mühlacker Hallenstadtpokal hat der Trainer jedoch vieles gesehen, was er auch schon im Sommer nach dem Triumph beim Vaihinger Stadtpokal monierte und was sein Team in den letzten Spielen vor der Winterpause wieder zeigte: eine gewisse Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit. „Nach unseren ersten drei Vorrundenspielen waren wir die beste Mannschaft des Turniers. Doch nachdem wir früh mit 2:0 gegen den Türkischen SV geführt hatten, waren wir nicht mehr zielstrebig. Wir haben gedacht, wir sind die Größten und können die Gegner herspielen und haben dann zu viele Fehler gemacht“, echauffiert sich Stengel.

Obwohl sie das abschließende Vorrundenspiel gegen den TSV Phönix Lomersheim verloren hatten, zogen die Roßwager und Mühlhausener als Gruppenerster ins Halbfinale ein. Doch gegen den FV Lienzingen brachten sie ihre Chancen nicht im Kasten unter. Und gut 2:30 Minuten vor dem Ende traf sie der erster Gegentreffer nach einer Ecke wie ein Dolch ins Herz. Dass die Lienzinger nach einer Balleroberung an der Mittellinie noch das 2:0 draufsetzten, war fast nebensächlich.

„Wenn man ein Spiel verloren hat, hat man nur eine Schlacht verloren, nicht aber den Krieg. Dann muss man sich halt auf die Basics konzentrieren“, erklärt Stengel. Doch auch im Spiel um Platz drei gegen den FC Viktoria Enzberg verfielen die Roßwager und Mühlhausener in alte Muster. Nach 0:2-Rückstand verkürzte zwar Adrian Böhme auf 1:2. Doch praktisch vom Anpfiff weg erzielten die Enzberger das vorentscheidende 3:1, weil die Roßwager und Mühlhausener mal wieder einen Gegenspieler aus den Augen verloren hatten. Allerdings hatte die Stengel-Truppe auch Pech. Zwei Mal gingen Schüsse der SGM nur ans Aluminium.

Noch bitterer verlief der Sonntag für Martin Kern und den TSV Großglattbach. Der Staffelkonkurrent der SGM Roßwag/Mühlhausen aus der Kreisliga B 7 schied als Gruppenletzter ohne einen Punktgewinn und mit einem Torverhältnis von 4:13 sang- und klanglos nach der Vorrunde aus. „Den Spielern, die da waren, kann ich aber keinen Vorwurf machen. Sie haben alles propiert“, erklärt TSV-Trainer Kern. Nicht gut zu sprechen war er aber auf die Spieler, die auch noch kurzfristig abgesagt hatten, weil sie in der Nacht auf Sonntag zu lange feiern waren. „Das kann ich nicht nachvollziehen. Sie lassen den ganzen TSV Großglattbach im Stich, obwohl sie gewusst haben, wie die Personallage aussieht“, ärgert sich Kern. „Und das Resultat ist dann, dass auch noch die Spieler, die da waren, angefressen sind, weil sie immer eins auf die Mütze bekommen haben.“

Besonders ärgerlich ist für den Übungsleiter, dass sich seine Mannschaft bei seinem vorerst letzten Einsatz als Trainer beim Mühlacker mehr oder weniger nicht konkurrenzfähig erwies. „Ich hatte mir wirklich mehr erhofft, das es für mich ja vorerst das letzte Stadtpokalturnier war“, berichtet Kern. Der Trainer hat auf Sommer seinen Abschied vom TSV Großglattbach angekündigt.

Und teilweise zeigte sein Team auch gute Ansätze. Immer wenn die Großglattbacher den Ball schnell laufen ließen, wurde es für ihren jeweiligen Gegner gefährlich oder sie nutzten sogar die sich ihnen bietenden Chancen. Doch zu oft verschleppten sie das Tempo. Kern: „Wir haben uns viele individuelle Fehler geleistet – vor allem Abspielfehler. Deshalb sind wir eigentlich nie wirklich ins Spiel gekommen.“