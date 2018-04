Riexingen schließt zu Eltingen auf

Von Michael Nachreiner

Oberriexingen/Unterriexingen. Für Jens Märkle, den Spielleiter des TSV Unterriexingen, ist das Duell der Fußball-Bezirksliga zwischen dem TSV Eltingen und der SGM Riexingen „mindestens ein Sechs-Punkte-Spiel“ gewesen. Das hat man beiden Mannschaften zumindest zu Beginn angemerkt. „Es ging um viel“, analysiert SG-Trainer Karl Macionczyk. Beide brauchten einige Zeit, um ihre Nervosität abzulegen. Letztlich gelang dies den Gästen im Leonberger Stadtteil besser. Die SGM Riexingen gewann mit 3:2 (2:1) und schloss damit nach Punkten auf den TSV Eltingen auf, bleibt aber aufgrund des schlechteren Torverhältnis auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

Eigentlich hatte die Partie perfekt für die Riexinger begonnen. In der 8. Minute fand Benjamin Langhans bei einem Eckball Patrick Schüle am kurzen Pfosten, der den Ball unbedrängt über die Linie köpfte. Das gab aber den Gästen nicht unbedingt Sicherheit. Denn nur vier Minuten später hatte Eltingens Marco Seufert nach einem langen diagonalen Pass die komplette linke Angriffsseite für sich alleine. Der TSV-Stürmer marschierte bis zur Grundlinie durch und flankte. In der Mitte war Pascal Nufer einen Schritt schneller als ein Riexinger Spieler und glich zum 1:1 aus (12. Minute). „Das haben wir schlecht verteidigt, war allerdings auch gut gespielt von den Eltingern“, ärgert sich Macionczyk.

Im direkten Gegenzug hätten die Riexinger wieder in Führung gehen können. Doch bei der Eckballvariante, bei der Joni Rodrigues Marques die Hereingabe von Langhans am kurzen Pfosten verlängerte, segelte Christian Mayer in der Mitte knapp am Ball vorbei (13.). In der Folge hatten die Eltinger dann aber mehr Spielanteile. Etwas Zwingendes brachten sie aber nicht zustande.

Vielmehr verloren sie in der 34. Minute fast am Riexinger Strafraum den Ball. Rodrigues Marques marschierte mit dem Spielgerät über das halbe Feld und spielte mittig an der Strafraumgrenze Langhans an. Der verlud mit einer Körpertäuschung noch einen Abwehrspieler und zog direkt ab. Und der Ball passte genau – 2:1.

Nach dem gleichen Schema kamen die Riexinger rund zehn Minuten nach dem Seitenwechsel zum 3:1. Wieder eroberten die Gäste den Ball tief in der eigenen Hälfte. Und dann ging es ganz schnell. Rodrigues Marques trieb den Ball über den Platz und schickte Langhans auf links. Der ließ sich die Einladung nicht entgehen und schlenzte den Ball überlegt ins lange Eck (54.).

Die Eltinger antworteten mit wütenden Angriffen und schnürten die Riexinger für eine kurze Spanne fast im eigenen Strafraum ein. „Nach dem 3:1 hatten wir überhaupt keine Ruhe mehr. Spieler, die wunderbar kicken können, konnten keinen Ball mehr stoppen. Das war fast schon Augenkrebs, was wir da ablieferten“, berichtet Trainer Macionczyk. Doch Kapital schlugen die Eltinger nur ein Mal aus ihrer Überlegenheit. In der 61. Minute bekamen die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone, so dass eine Flanke von Gianluca Buchholz den nur vier Minuten vorher eingewechselten Ennio Ohmes fand, der am langen Pfosten einköpfte. Fünf Minuten davor hatte SGM-Torwart Manuel Bergamotto gegen Seufert in höchster Not gerettet (56.). In einem Schuss von Dominic Schilling warf sich Marc Tröger und lenkte den Ball zur Ecke (66.). Und nachdem Seufert einen Riexinger an der Eckfahne ausgetanzt hatte, zielte Nufer knapp am langen Pfosten vorbei (72.).

Damit hatten die Gastgeber ihr Pulver verschossen. Die Schlussviertelstunde gehörte wieder den Riexingern. Den Auftakt machte Tröger, der einen von Langhans aufgelegten Freistoß aus rund 18 Metern an die Latte hämmerte (78.). Da die Eltinger alles nach vorne warfen, ergaben sich nun auch viele Räume. Doch Bastian Schaar schlug bei einem Konter einen Haken zu viel, so dass er letztlich nur ein Schüsschen zustandebrachte (83.). Sieben Minuten später war Tröger nach einem langen Abschlag von Bergamotto vollkommen frei vor TSV-Schlussmann Marvin Reidenbach. Doch der Riexinger Offensivmann schob den Ball am Pfosten vorbei (90.). Und nach einem Ballverlust von Eltingens Julian Gäckle fast am eigenen Strafraum hatte Nils Gutscher die Chance. Doch Gäckle bügelte seinen Fehler wieder aus und blockte den Schuss Gutschers ab . Der Blieb aber am Ball und legte quer auf Felix Hess. Doch bevor der defensive Mittelfeldspieler der SGM abziehen konnte, klärte Fabian Hahlgans (90.+3). Gutscher hatte noch zwei weitere Möglichkeiten. Doch ein Mal schoss er Reidenbach an (90.+5). Das andere Mal segelte er an einer Flanke von Tröger vorbei (90.+7). „Wahnsinn, was wir verballert haben. Wir hätten sechs Tore in der Schlussphase erzielen müssen. Marc Tröger zum Beispiel macht solche Situationen im Training mit verbundenen Augen. Doch heute haben ihm die Knie geschlottert“, erklärt Macionczk.

Da die Riexinger den Deckel nicht draufmachten, wurde es dann noch einmal hektisch. Nach einem Foul von Christian Mayer an Seufert an der Seitenauslinie zeigte Schiedsrichterin Sabrina Nachtigall dem SGM-Innenverteidiger Rot. Seufert ging dagegen leer aus, obwohl er aus Wut über das Foul Mayer zu Boden stieß. Und nach Abpfiff kam es auch noch zu einer Rudelbildung am Spielfeldrand. Ein Wort hatte das andere ergeben.

SGM Riexingen: Manuel Bergamotto – Manuel Mattes (79. Luis Buchenroth), Patrick Schüle, Christian Mayer, Tobias Mäule (71. Bastian Schaar), Felix Hess, Lukas Glaser, Devrim Namdar (64. Marco Conte), Marc Tröger, Joni Rodrigues Marques, Benjamin Langhans (90.+1 Nils Gutscher).