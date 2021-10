Riexingen ringt Besigheim ein Unentschieden ab

Von Michael Nachreiner

Fußball. Eher einen Punkt gewonnen als zwei verloren – dieses Gefühl hat Roman Kasiar nach dem 1:1 (0:1)-Unentschieden seiner SGM Riexingen in der Fußball-Kreisliga A 3 gegen die SpVgg Besigheim beschlichen. „Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein“, erklärt der SGM-Trainer. „Klar hätten wir gerne drei gehabt. In der ersten Halbzeit haben wir das auch ganz gut gemacht. Aber wir hätten auch verlieren können.“

Denn die Vorzeichen waren nicht optimal gewesen. Der Riexinger Übungsleiter musste die komplette Vierer-Abwehrkette umbauen. „Von den vier Spielern, die normalerweise da spielen, sind zwei verletzt, einer befindet sich im Urlaub und einer ist privat verhindert“, erklärt Kasiar. „Dadurch musste ich Spieler auf Positionen einsetzen, die sie nicht gewöhnt sind.“ Nils Gutscher beispielsweise, eher ein offensiver Flügel, musste von Beginn an als Rechtsverteidiger ran. Und der für Gutscher eingewechselte Kevin Bürkle, seines Zeichens eigentlich ein Stürmer, fand sich auf der Linksverteidigerposition wieder.

Dennoch ließen die Gastgeber in der ersten Halbzeit wenig zu. Spätestens ab der Mittellinie liefen die Riexinger die Besigheimer konsequent an und eroberten immer wieder das Spielgerät, wobei den Gästen auch nicht wirklich eine Idee kam, wie man das Defensivbollwerk der SGM knacken könnte. Die Besigheimer schoben sich den Ball mehrmals in der hintersten Reihe hin und her, um sich den Gegner zurechtzulegen, fanden dann aber immer nur einen Mitspieler, dem sofort zwei, wenn nicht sogar deri Riexinger auf den Füßen stand, oder behalfen sich mit langen Bällen.

Einmal in Ballbesitz schalteten die Gastgeber schnell um und versuchten, vor allem Benjamin Langhans, Marco Kolder oder Bastian Schaar zu finden, die immer wieder in die Schnittstellen der Fünfer-Abwehrkette der Gäste stießen. Oft wurde es auch im Ansatz gefährlich. „Der letzte Ball hat aber gefehlt. Und in der einen oder anderen Situation haben wir falsche Entscheidungen getroffen“, bemängelt Kasiar. Langhans setzte zum Beispiel eine Ecke, die er aufs Tor zirkelte, auf die Oberkante der Latte (23. Minute). Oder Kolder schlug am langen Pfosten nach einer Langhans-Ecke über den Ball, nachdem SpVgg-Torwart Robin-Dean Mihojlovic das Spielgerät hatte durch die Finger rutschen lassen (31.). Und Schaar segelte eine gute Fußlänge an einer Hereingabe von Langhans vorbei, nachdem Kolder den Ball fast am gegnerischen Strafraum erobert und seinen Mannschaftskapitän mit der Hacke bedient hatte (39.).

Ein Standard bescherte den Besigheimern kurz vor der Pause die Führung. Marc Kaminskis Freistoß aus 17 Metern wurde von der Riexinger Mauer unhaltbar für SGM-Torwart Maurice Müllner abgefälscht (43.). Und in der Nachspielzeit hätte eigentlich Aljoscha Schäffner nachlegen müssen. Doch dem Besigheimer versprang alleine vor Müllner im Riexinger Strafraum der Ball, so dass die Chance verpuffte (45.+2).

Die zweite Halbzeit hatte dann noch nicht mal richtig begonnen, da köpfte Schaar nach einer Flanke von Kolder auf den langen Pfosten zum 1:1 (48.) – mit heftigen Protesten der Besigheimer. Doch Torwart Mihojlovic hatte den Ball erst pariert, nachdem der schon in vollem Umfang die Torlinie überschritten hatten.

Danach flachte die Partie allerdings deutlich ab. Auf beiden Seiten häuften sich die Fehlpässe und Stockfehler. Außerdem gab es immer wieder Verletzungs- und Behandlungspausen, so dass kein Spielfluss mehr aufkam. „Dadurch, dass wir so viele Spieler auf Positionen eingesetzt haben, die sie nicht gewohnt sind, ist der ganze Spielrhythmus ein anderer. Das ist nicht einfach und geht nicht spurlos an der Truppe vorbei. Irgendwann setzt dann auch die Müdigkeit ein, dann fehlt die Konzentration“, erklärt SGM-Trainer Kasiar. „Ich mache aber keinem einen Vorwurf.“

Und in der Schlussphase hätten die Riexinger die Partie beinahe sogar noch gedreht. Doch nach einer Langhans-Ecke verhinderten Mihojlovic zusammen mit dem Pfosten einen Treffer von Bürkle (78.). Und nach einem Freistoß von Langhans, den Mihojlovic zur Seite wegfaustete, war der Besigheimer Torwart mit den Fingerspitzen vor Marc Tröger am Ball, der im Nachsetzen am kurzen Pfosten zum Einköpfen bereitstand (90.+5).

Da hätten die Gastgeber aber auch schon zurückliegen können – fast sogar müssen. Denn nach einem langen Ball aus dem Halbfeld verschätzte sich Devrim Namdar bei der Kopfballabwehr, so dass der Ball zu Kaminski durchkam. Doch im Eins-gegen-eins mit dem SpVgg-Stürmer fuhr Müllner mit einem Reflex das Bein aus und verhinderte den Einschlag (67.). Und bei einem Konter brachte Atakan Kilinc die Flanke von Paul Schmid freistehend vor dem Tor nicht unter Kontrolle (90.+3).

SGM Riexingen: Maurice Müllner – Nils Gutscher (64. Kevin Bürkle), Devrim Namdar, Lukas Glaser, Yannick Wohlfahrt, Danny Decker (70. Johannes Westphal), Oliver Schmid (46. Mike Renier), Marco Kolder, Marc Tröger, Bastian Schaar, Benjamin Langhans.

SpVgg Besigheim: Robin-Dean Mihojlovic – Patrick Albert (79. Atakan Kilinc), Pierluigi Isaia, Kubilay Senol, Luca Mario Oehler (90. Michael Auchter), Paul Schmid, Haluk Senol, Deniz Kaya, Sidar Tan, Marc Kaminski (73. Tolunay Sahin), Aljoscha Schäffner (83. Timo Breznikar).

Tore: 0:1 Marc Kaminski (43.), 1:1 Bastian Schaar (48.).

Spieler des Tages: Maurice Müllner, Bastian Schaar (beide SGM Riexingen).

Zuschauer: 180.

Schiedsrichter: Yilmaz Barun.