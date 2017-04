Riexingen muss nach Flacht

Oberriexingen/Unterriexingen (nac). Vor dem Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals hat Karl Macionczyk noch frohlockt, dass seine SGM Riexingen nicht den Gegner des SV Riet, den TSV Flacht, sondern den TSV Grünbühl zugelost bekommen hatte. „Ich spiele lieber gegen einen ambitionierten A-Ligisten wie den TSV Grünbühl, auch wenn er souveräner Tabellenführer der Staffel 1 ist, als gegen einen Bezirksligisten wie den TSV Flacht“, erklärt der SGM-Trainer. Nun hat es die Riexinger aber doch getroffen. Im Pokalhalbfinale muss die Mannschaft von Macionczyk gegen den derzeitigen Bezirksligafünften antreten – und das auch noch auswärts.

Zwar haben die Riexinger in der Fremde – sieht man von dem Pokalsieg in Grünbühl ab – das letzte Mal Anfang Dezember des vergangenen Jahres in einem Pflichtspiel gewonnen. Dass sie aber auch in Flacht bestehen können, haben sie Ende Februar bewiesen. Im Ligaspiel verloren sie zwar mit 1:2. Doch „wir haben gut gespielt, aber gegen einen noch besseren Gegner verloren“, erinnert sich Macionczyk.

Im anderen Halbfinale empfängt der einzige im Wettbewerb verbliebene A-Ligist, der GSV Pleidelsheim, den aktuellen Bezirksligazweiten FC Marbach. Beide Spiele sind auf den 26. April um 18 Uhr terminiert.