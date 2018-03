Riet wird ein Freilos attestiert

Von Jan Simecek

Beim SV Riet steht der 50. Jahrestag der Gründung ins Haus. Deshalb ist der kleinste Vaihinger Teilort auch Gastgeber des diesjährigen Fußball-Stadtpokals. Bei der Auslosung der Turniergruppen hatten die Rieter, die aufgrund der phänomenalen Saison als Topfavorit gelten, auch noch Glück. Sie erwischten die drei Gegner, die momentan am schlechtesten dastehen.

Riet. Hans-Ulrich Rähmer, 2016 noch Trainer beim damaligen Gastgeber TSV Enzweihingen, hätte man schon vor zwei Jahren unterstellen können, er habe die Auslosung manipuliert. Fast alle Lose hatte er damals richtig vorausgesagt. Und auch dieses Mal spielte er gelegentlich Orakel und lag zumeist richtig. Nachdem Losfee Lena Emanuele ausgerechnet Titelverteidiger Kleinglattbach und Gastgeber Riet als Gruppenköpfe gezogen hatte, scherzte Rähmer: „Jetzt Enzweihingen in die Fünfergruppe.“ Und so kam es dann tatsächlich. Als danach der FC Gündelbach in die Vierer- und die SGM Roßwag/Mühlhausen in die Fünfergruppe gelost wurden, tönte wieder Rähmer: „Gündelbach können wir momentan schlagen. Jetzt kommen wir.“ Tatsächlich zog Losfee Emanuele den TSV Aurich für die Vierergruppe aus dem Topf.

Insgesamt meinte es Emanuele aber nicht nur mit dem TSV Aurich, sondern vor allem mit dem SV Riet gut. Denn die momentan am stärksten eingeschätzten Teams landeten – außer dem SVR – allesamt in der Fünfergruppe. Die setzt sich aus den beiden A-Ligisten TSV Kleinglattbach und TSV Enzweihingen sowie der SGM Roßwag/Mühlhausen, dem VfB Vaihingen und dem SV Horrheim zusammen. Das Wort Horrorgruppe machte daraufhin gleich die Runde im Rieter Strudelbächle. Dem SVR wird dagegen mit dem FC Gündelbach, dem TSV Aurich und dem TSV Ensingen quasi ein Freilos attestiert.

Schon vor der Auslosung wurde über diverse Modalitäten diskutiert. Wegen der beschränkten Anzahl an Helfern soll der Stadtpokal wie im Vorjahr bereits am Sonntag enden. Um kein Team zu benachteiligen, soll am Sonntag vor der K.o.-Runde kein Team zwei Spiele austragen müssen. Vier Partien sind hier angesetzt. Dafür wird dann am Freitagabend ab 17.30 Uhr auch vier Mal gespielt. Denn sonst könnte es passieren, dass eine Mannschaft aus der Fünfergruppe am Samstag vier Mal antreten muss. Auf Einwand von Marcel Bielesch vom VfB Vaihingen, dass nach verlorenem Halbfinale niemand mehr Lust auf das Spiel um Platz drei habe, entschied man kurzerhand, hier nur ein Elfmeterschießen auszutragen.

Als Termin legte der SV Riet das Wochenende vom 29. Juni bis zum 1. Juli fest. Da die Wechselfrist am 30. Juni endet, gilt für den Finaltag die alte Vereinszugehörigkeit. Ein Szenario wie vor einigen Jahren in Vaihingen, als der SV Riet plötzlich mit einer massiv verstärkten Mannschaft auf dem Platz stand, soll so verhindert werden.

Eine Woche vor dem Stadtpokal der Aktiven soll wieder der Stadtpokal der Alten Herren stattfinden – inklusive Public Viewing, denn da wird die Nationalmannschaft bei der WM in Russland eines ihrer Spiele austragen. Da sich in der Vergangenheit immer wieder Teams beschwert hatten, dass ein andere Mannschaft fast ausschließlich mit aktiven Spielern angetreten sei, einigte man sich auf die bewährten Modalitäten des Vorjahres. Es dürfen nur Ü-35-Spieler eingesetzt werden, die in der Saison 2017/2018 maximal zehn Spiele bei den Aktiven absolviert haben.