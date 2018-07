Drucken Mühlacker/Großglattbach (nac). „Wir nehmen nur an dem Blitzturnier teil, weil wir mit den Sportfreunden Mühlacker gut befreundet sind“, erklärt Großglattbachs Trainer Martin Kern. Obwohl seine Mannschaft, der Fußball-B-Ligist TSV Großglattbach, erst am Montag in die Saisonvorbereitung startet,... »