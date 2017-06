Riet steht einen Schritt vor der Bezirksliga

Von Michael Nachreiner

Der SV Riet ist den ersten Schritt zum Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga über die Relegation gegangen. Die Mannschaft um die Spielertrainer Sinan Yilmaz und Pasquale Arena setzten sich in Heimerdingen vor rund 750 Zuschauern gegen den GSV Pleidelsheim mit 2:1 (2:0) durch. Zu den Helden des Tages avancierten dabei Yilmaz und Torwart Denis Rommel.

Heimerdingen. „Dass wir in der Relegation stehen, ist ein Riesenerfolg. Aber wir haben noch nichts erreicht. Wir haben praktisch erst das Halbfinale der Relegation gewonnen“, dämpft Pasquale Arena direkt nach Abpfiff den Freudentaumel der Rieter Anhänger. Denn erst, wenn sie am nächsten Samstag in Marbach auch noch den TSV Benningen besiegen, haben sie den Aufstieg in die Fuball-Bezirksliga geschafft und können richtig feiern. Auf den Erfolg gegen den Vizemeister der Kreisliga A 1, den GSV Pleidelsheim, genehmigten sich die Fußballer vom Strudelbach ein isotonisches Getränk in Form eines Gerstensafts.

Denn das 2:1 (2:0) in Heimerdingen war hart umkämpft. In den letzten 20 Minuten mussten sich immer wieder Rieter Spieler kurzzeitig wegen Krämpfen in Wade oder Oberschenkel behandeln lassen. „Die Pleidelsheimer haben eine gute Mannschaft“, zollt auch Arena dem Gegner Respekt. Und am Ende war es eine Abwehrschlacht für den SVR. Spätestens nach dem Anschlusstreffer durch Robin Bender in der 78. Minute warfen die Pleidelsheimer alles nach vorne. Doch die Rieter Abwehrreihe in Zusammenarbeit mit Denis Rommel fingen alles ab. Wirklich gefährlich wurde es für den SVR-Torwart in der Schlussphase nicht mehr. „Die Viererkette mit Denis hat eine Monsterleistung abgeliefert“, lobt Arena. Und dafür spielte Sinan Yilmaz den Staubsauger. „Was Sinan heute gelaufen ist… Ich weiß nicht, ob ein Spieler so etwas schon jemals in dieser Klasse geleistet hat“, zollt der eine Rieter Spielertrainer dem anderen Respekt.

Doch so stark Rommel in manchen Situationen reagiert hat. Beim 1:2 der Pleidelsheimer nach einem Flatterball sah der Rieter Schlussmann nicht gut aus. „Robin Bender hat aber auch eine richtig gute Schusstechnik. Und der Ball springt kurz vor Denis noch einmal auf. Deshalb überhaupt keinen Vorwurf“, nimmt Arena seinen Torwart in Schutz. Zudem hatte Rommel die Rieter vor einem Gegentor bewahrt. Neun Minuten vor dem Anschlusstreffer des GSV fällte SVR-Innenverteidiger Björn Kachel Aaron Hachmann im eigenen Strafraum von hinten. „Ich hoffe, einer behält die Nerven. Die Jungs sind alle so jung“, ahnt Pleidelsheims Torwart Michael Stroba direkt nach dem Pfiff von Schiedsrichter Lars Erbst Schlimmes. Im Duell Rommel gegen Sascha Ebert blieb dann auch der SVR-Schlussmann Sieger. Er wehrte den direkt in die Mitte geschossenen Elfmeter mit dem Schienbein ab (69. Minute).

Besser hatte es Yilmaz in der ersten Halbzeit auf der anderen Seite gemacht. Als Hachmann nach einer Flanke von Arena beim Versuch, den Ball wegzuschlagen, Sandro Aprigliano am Knöchel traf, hatte Erbst schon einmal auf den Punkt gezeigt (38.). Und Yilmaz ließ sich die Chance nicht nehmen. Er verlud Stroba zum 2:0.

Es war schon der zweite Treffer des Rieter Spielertrainers an diesem Tag. Bereits in der 18. Minute hatte er eingenetzt. Als alle Pleidelsheimer Abwehrspieler auf einen Pass von Yilmaz in die Gasse oder auf die Außenbahn rechneten, brach der Mittelfeldspieler nach einer Körpertäuschung unbehelligt in den Pleidelsheimer Strafraum durch und schob den Ball an Stroba vorbei zum 1:0 ins Tor (18.).

Doch auch die Pleidelsheimer hätten schon vor der Pause treffen können. „Sie waren bei Standards immer gefährlich“, berichtet Arena. „Das war richtig klasse, wie sie Robin Bender getreten hat.“ Doch in der 17. Minute strich ein Kopfball von Pascal Lipic knapp am langen Pfosten vorbei. Johannes Gronbach brachte dagegen in der 21. Minuzte nicht richtig Druck hinter seinen Kopfball. Er ging weit drüber. Und in der 36. Minute half die Latte mit, als Bender einen Schuss aus 18 Metern nur ans Aluminium zirkelt.

Nach dem Seitenwechsel hätten dagegen die Rieter in der ersten Viertelstunde schnell für klare Verhältnisse sorgen können. Doch sie gingen recht fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. Arena streichelte mit einem Schuss ebenfalls die Latte (50.). Nur vier Minuten später wird ein Querpass von Nikola Ristomanov abgeblockt, sonst hätte Fabio Tricarico am langen Pfosten nur noch einschieben müssen (54.). Wiederum nur drei Minuten später war einS chuss von Arena eine leichte Beute für Stroba (57.). „Da hätten wir den Sack zumachen müssen“, bemängelt Arena. Das hätte er spätestens in der 80. Minute gekonnt, als ein Freistoß von ihm nur Zentimeter über die Latte ging.

Doch auch die Pleidelsheimer sorgten immer wieder für gefährliche Momente vor dem Tor von Rommel. So rutschte Ebert an einer Hereingabe von Hachmann am langen Pfosten nur haarscharf vorbei (49.). Und bei einem Freistoß von Bender in der 59. Minute musste sich Rommel ganz lang machen, um den Ball aus dem Eck zu fischen. Nur eine Minute später zog Gronbach aus spitzem Winkel ab (60.). Da ging schon ein Raunen durch die Reihen der GSV-Fans.

SV Riet: Rommel – Sandro Aprigliano (84. Rehfuß), Kachel, Dieterle, Jovanovic, Sinan Yilmaz, Stotz (90. Filip Ristomanov), Marko Gazinkovski, Nikola Ristomanov, Fabia Tricarico, Pasquale Arena (90.+3 Antonaci).

GSV Pleidelsheim: Stroba – Manuel Schneider (73. Dewald), Fausel, Tim Weiden (46. Miandoabi), Tränkle, Hachmann, Lipic, Gronbach, Ebert (76. Bendler), Pfeiffer, Bender.

Tore: 1:0 Sinan Yilmaz (18.), 2:0 Sinan Yilmaz (38./Foulelfmeter), 2:1 Robin Bender (78.).

Besondere Vorkommnisse: SVR-Torwart Denis Rommel hält einen Foulelfmeter von Sascha Ebert (69.).

Schiedsrichter: Lars Erbst, Eren-Sahin Güleren, Max Hohmann.

Zuschauer: 750.