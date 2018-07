Reserve des VfB Stuttgart testet in Sersheim für die Regionalliga

Von Ralph Küppers

In einem Vorbereitungsspiel für die Regionalliga messen am Sonntag der VfB Stuttgart II und der FC Memmingen ihre Kräfte. Das Besondere daran: Die Partie findet auf dem Rasenplatz des VfR Sersheim statt. Anstoß ist um 14 Uhr.

Sersheim/Stuttgart. „Anfragen bei uns gab es schon öfter, jetzt hat es endlich mal geklappt“, freut sich Sieghard Geske, der beim VfR für die Organisation mit verantwortlich ist. „Mal war der Platz gesperrt, mal hatten wir Jugendturnier. Der VfB Stuttgart hat wohl einige Vereine auf dem Zettel, bei denen er wegen Vorbereitungsspielen der zweiten Mannschaft anrufen kann. Ich glaube, die Stuttgarter spielen ganz gerne im ländlichen Raum und präsentieren sich da.“ Kontakte zu dem Verein aus der Landeshauptstadt bestehen über einen der Trainer. Außerdem haben über Jahre hinweg immer wieder Stuttgarter Teams bei den Jugendfußballturnieren des VfR mitgespielt. Die Regionalligamannschaft des VfB Stuttgart gastiert zum ersten Mal in Sersheim.

„Es ist ein Vorbereitungsspiel, in dem beide Vereine noch das eine oder andere testen werden“, sagt Geske, der sich auf die Partie am Sonntag freut. „Ich glaube nicht, dass sie in die Vollen gehen. Aber es ist bestimmt ganz interessant, den VfB-Nachwuchs mal zu sehen. Wer weiß, wie sich die Spieler entwickeln und vielleicht mal in der Bundesliga spielen.“ Die Reserve des VfB Stuttgart hat in der Regionalliga Südwest auf Rang zehn abgeschlossen, der FC Memmingen musste sich den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern über die Relegation sichern. Für die Memminger geht die neue Runde schon am 20. Juli wieder los. Die VfB-Reserve steigt eine Woche später ins Punkterennen ein.

Für die Partie der Regionalligisten ist in Sersheim kein größeres Rahmenprogramm geplant. „Am Sonntag geht es vorrangig um das Spiel“, unterstreicht Geske. Er sieht die Ausrichtung vom organisatorischen Aufwand für den Gastgeber in etwa wie ein Relegationsspiel. „Platz, Ordner und Balljungen stellen wir“, sagt er. „Alles andere mangen die beiden Vereine, die sich ja auch kennen.“

Weil Erfahrungwerte fehlen, kann Geske zur Zahl der erwarteten Zuschauer bei diesem schwäbisch-bayrischen Kräftemessen nur grob schätzen und gibt sich dabei optimistisch: „Wir denken, dass so 300 bis 500 Zuschauer kommen werden. Gerade der VfB schickt ja keine Noname-Mannschaft her.“ Die Sersheimer bauen auch darauf, dass an einem ansonsten völlig fußballfreien Sonntag – selbst bei der WM ruht der Ball – ein reges Interesse an dem Spiel der Regionalligisten herraschen dürfte. „Wichtig ist aber gutes Wetter“, sagt Geske. „Bei einem Relegationsspiel gäbe es bei jedem Verein einen Grundstamm an Zuschauern, der eh mitkommt. Das ist bei diesem Spiel nicht der Fall.“