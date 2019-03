Großglattbach (red). Marvin Prohaska muss nur eine Partie pausieren. Der Stürmer des Fußball-B-Ligisten TSV Großglattbach bekam von Schiedsrichter Francesco Ciatto im Heimspiel gegen den FV Markgröningen nur die Gelb-Rote und nicht die glatt Rote Karte gezeigt. Prohaska erhält damit automatisch nur ein Spiel Sperre, die er an diesem Sonntag in Sersheim absitzen muss, kann also gegen die SGM Roßwag/Mühlhausen wieder angreifen.