Pokalspiele ohne den Kracher in Vaihingen

Vaihingen (rkü). Schon vor der ersten Hauptrunde des Bezirkspokals steht der VfB Vaihingen als Teilnehmer der zweiten Runde fest. Denn sein Gegner TSV Hfänerhaslach hat das auf heute Abend angesetzte Spiel abgesagt. Auch das Spiel des SV Riet gegen den FV Kirchheim fällt aus – zumindest heute.

Dennoch stehen eine Vielzahl spannender Partien auf dem Programm, wobei es bis zuletzt Änderungen am Spielplan gab. So wurde für die Begegnung des SV Germanie Bietigheim II mit der SGM Hohenhaslach/Freudental kurzfristig das Heimrecht getauscht. „Wegen des Pferdemarkts ist das Spiel jetzt auf unserem Kunstrasenplatz“, erläutert der SCH-Vorsitzende Manfred Wirth. Anpfiff ist um 19 Uhr. Die meisten Spiele beginnen um 18.30 Uhr. Als einziger Verein aus dem Raum Vaihingen spielt der TSV Kleinglattbach erst morgen Abend. Er muss um 19.30 Uhr in Walheim ran.

Mittwoch, 30. August, 18.30 Uhr: SGM Roßwag/Mühlhausen – TSV Enzweihingen, VfL Gemmrigheim – SGM Riexingen, SV Horrheim – TSV Bönnigheim, SV Hellas Bietigheim – SV Illingen, SGM Riexingen II – TSV Großglattbach, SV Sternenfels – TSV Ensingen, VfR Sersheim – FC Mezopotamya Bietigheim, TSV Phönix Lomersheim II – TSV Nussdorf, SV Iptingen – SV Germania Bietigheim; 19 Uhr: SGM Hohenhaslach/Freudental – SV Germania Bietigheim II; 19.30 Uhr: TSV Enzweihingen II – SKV Erligheim; Donnerstag, 31. August, 19.30 Uhr: SV Walheim – TSV Kleinglattbach.