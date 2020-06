Drucken Frische Fische Seit dem 4:0-Nachholspielsieg in der 2. Fußball-Bundesliga am Montagabend gegen Dynamo Dresden steht Arminia Bielefeld als Aufsteiger in die deutsche Beletage fest. Elf Jahre lang hatten die Ostwestfalen nicht zum deutschen Elitekreis gehört. Und auch... »