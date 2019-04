Opa Helmuts schlimmstes Ich

Als Kreisligaspieler, also quasi dem Non-Plus-Ultra unter den Fußballern, erlebt man immer witzige Geschichten. Den Stürmer, der die 100-prozentige Torchance im Finale um die Meisterschaft vergeigt, weil aus einem Bier am Vorabend doch ein ganzer Pitscher Cuba Libre geworden ist. Der Verteidiger, der im ganzen Kreis den Ruf hat, ein unerbittlicher und knallharter Meister der Grätsche zu sein, oder der Schiedsrichter, der mit seinem Adlerauge und gefühlt drei Metern Aktionsradius um den Anspielpunkt herum selbst die kniffligste Abseitsentscheidung im Stande ist zu bewerten – selbstverständlich immer richtig. Doch manchmal bin ich auch ganz schön erschrocken, wie rabiat und herablassend der ein oder andere Spruch und manche Umgangsformen auf und um den Rasen sind. Und damit meine ich nicht Opa Helmut, der sonntags nach drei Hefe immer „Der hat schon gelb“ aufs Feld schreit. Dabei geht es mir eher um solche Zurufe in Richtung Schiedsrichter wie „Warum steht der Schwarze da nicht unter Naturschutz?“. Den Spruch habe ich letztens bei einem Nachholspiel zu Ohren bekommen und musste direkt an die Rassismus-Debatte denken, die gerade im Profi-Fußball durch die Medien geht. Wenn man sich schon etwas bei Ronaldo, Messi & Co. abschaut, dann doch bitte technische Kabinettstückchen, Siegeswille oder Frauengeschmack. Aber nicht plumpe Parolen und ausländerfeindliche Sprüche von sogenannten Fans. Auch wenn sich zwei Spieler während der 90 Minuten, bei denen es zweifelsohne um Prestige sowie Ruhm und Ehre geht, mal anfahren und härter einsteigen, ist der Konflikt nach Abpfiff meistens schon wieder vergessen. Aber man sollte nicht vergessen, dass man immer noch mit Respekt und Achtung auf dem Sportplatz stehen sollte – und einem Hefe. (ror)