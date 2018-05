Nussdorfer kickt in der Champions League

Von Daniel Haug

Die Fußballkarriere von Nikolaos Dobros, den alle nur Niko rufen, begann einst beim TSV Nussdorf. Über verschiedene Stationen kam der Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer zum F91 Düdelingen, mit dem er als Luxemburgischer Meister das Ticket für die Champions-League-Qualifikation gelöst hat.

Düdelingen/Nussdorf. Große europäische Fußballabende, die live im Fernsehen übertragen werden, Tausende Zuschauer im Stadion und bei der Champions-League-Hymne auf dem Platz stehen – davon träumt wohl nahezu jeder Fußballer. Nikolaos, genannt Niko, Dobros aus Nussdorf durfte es erleben, zumindest im kleinen Rahmen. Am 19. Juli 2017 kam er für den luxemburgischen Meister F91 Düdelingen in der zweiten Qualifikationsrunde zur Königsklasse zum Einsatz. Im Rückspiel gegen APOEL Nikosia wurde er in der 58. Minute eingewechselt. Zwar waren nur rund 1500 Zuschauer da und auch das TV-Interesse hielt sich in Grenzen, aber das Erlebnis für Dobros war trotzdem einmalig. „Das war schon beeindruckend und mit der Hymne ein unbeschreibliches Gefühl, auch wenn ich da noch auf der Bank war“, erinnert sich der gebürtige Filderstädter. Am 0:1-Rückstand konnte Dobros aber nichts mehr ändern. Bereits das Hinspiel, für das der Nussdorfer verletzt ausgefallen war, hatte Düdelingen mit 0:1 verloren, so dass am Ende das knappe Ausscheiden feststand.

Nikosia, unter anderem mit dem ehemaligen Bundesligaprofi Igor de Camargo, überstand auch die zwei weiteren Qualirunden und sorgte mit zwei 1:1-Unentschieden gegen Borussia Dortmund in der Gruppenphase für Furore. „Wenn man diese Entwicklung so verfolgt hat, ist es schon etwas schade. Wir waren in den zwei Spielen kurz davor, Nikosia zu packen“, sagt Dobros. Abgesehen von diesem Erlebnis verlief die Saison für den 24-Jährigen aber alles andere als gut. „Ich bin aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade etwas später in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Und dann ist mir ein Gegenspieler im Testspiel unabsichtlich ins Knie gesprungen“, berichtet der Mittelfeldspieler.

Ein Knochenödem setzt Dobros fast die gesamte Saison außer Gefecht

Die Folge: Ein Knochenödem im Knie, immer wieder Schmerzen und eine monatelange Zwangspause. Während die Mannschaft in der Liga um die Titelverteidigung kämpfte, schuftete Dobros in der Reha und kehrte erst Mitte März wieder auf den Platz zurück. Zunächst als Joker, und nach einigen Einsätzen bot ihn Düdelingens Trainer Dino Toppmöller, Sohn des einstigen Bundesligatrainers Klaus Toppmöller, auch in der Startelf auf. Zwei Mal trug sich Dobros seither in die Torschützenliste ein und leistete seinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft in den vergangenen Wochen. „Es reicht noch nicht für 90 Minuten und könnte schon besser laufen. Aber für den Anfang ist es ganz gut“, sagt Dobros.

Die Anfänge von Dobros‘ Karriere liegen in Nussdorf, wo seine Eltern bis heute leben. Im Hardtwäldle beim TSV lernte der kleine Niko das Fußballspielen. Unter anderem gemeinsam mit Heiko Dieterle, Sinan Yilmaz, Sandro und Maurizio Aprigliano, Hakan Atalay, Marco Munz und Johannes Wizemann spielte Dobros in der Nussdorfer Jugend. Sein Talent wurde schon früh erkannt, so dass Dobros bereits als F-Jugendlicher in die Jugendabteilung des Bundesligisten VfB Stuttgart wechselte. Dort durchlief Dobros alle Jugendmannschaften bis zur B-Jugend, wohnte aber weiter in Nussdorf und besuchte in der 5. Klasse auch noch das Friedrich-Abel-Gymnasium in Vaihingen. Ab der sechsten Klasse ging er auf das Wirtemberg-Gymnasium, der Partnerschule des VfB. Bei den Schwaben spielte Dobros unter anderem gemeinsam mit dem jetzigen Liverpool-Keeper Loris Karius und Tim Leibold, der gerade mit dem 1. FC Nürnberg in die Bundesliga aufgestiegen ist.

Als nach der U 16 einige neue Spieler dazukamen und die Einsatzzeiten für Dobros weniger wurden, wechselte er ins Internat des 1. FC Nürnberg und später weiter zum FC Ingolstadt, wo er zunächst in der U 19 und dann in der U 23 in der Regionalliga Bayern spielte. Parallel absolvierte er eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation. „Mir war es von Anfang an wichtig, ein zweites Standbein zu haben, falls es mit dem Fußball nicht klappt“, sagt Dobros, der die Schattenseiten des Geschäfts auch gleich kennenlernte. „In Ingolstadt ist fußballerisch nicht alles so gut gelaufen. Und mit der zusätzlichen Belastung durch die Ausbildung wurde es dann schwierig“, erklärt der Nussdorfer.

So entschied sich Dobros 2014 dazu, in die Heimat zurückzukehren. Er wohnte wieder bei seinen Eltern, machte sein Fachabitur und spielte parallel eine Saison beim FC Nöttingen in der Regionalliga Südwest. Dort machte er mit sieben Toren und sechs Vorlagen in 31 Spielen auf sich aufmerksam und wechselte nach abgeschlossenem Fachabitur im Sommer 2015 zum Ligakonkurrenten Kickers Offenbach. Hier lief es sportlich mit zehn Treffern und 14 Vorlagen in 31 Ligaeinsätzen noch besser. „Leider ist der Verein dann insolvent gegangen. Mir blieb nichts anderes als ein Vereinswechsel übrig“, erinnert sich Dobros, der ein Angebot vom Drittligisten SC Paderborn annahm.

Dort kam der Deutsch-Grieche zu Beginn der Saison 2016/2017 zu drei Jokereinsätzen – unter anderem in Duisburg und Magdeburg vor über 15 000 Zuschauern. „Das war schon mit das Größte, was ich bisher in meiner Karriere erlebt habe“, erzählt Dobros, den dann ein Innenbandriss im Knie aus der Bahn warf. Im Laufe der Hinrunde kam er dadurch nur noch zu zwei weiteren Kurzeinsätzen, so dass er für die Rückrunde zum SV Elversberg in die Regionalliga verliehen wurde.

Bereits am vergangenen Wochenende holte sich Düdelingen den Titel

„Dort sollte der Kader verstärkt werden, um die Aufstiegsrelegation zu erreichen“, sagt Dobros, der in seinen zwölf Einsätzen im Saarland mit drei Toren und vier Vorlagen auch seinen Beitrag leistete, dass dieses Ziel als Regionalligameister erreicht wurde. In der Relegation scheiterte der SVE aber an der SpVgg Unterhaching. „Ich wollte dann anschließend wieder zurück nach Paderborn. Aber der neue Trainer hatte kein Interesse, mich zu behalten. Ich hätte nach dem verpassten Aufstieg auch in Elversberg bleiben können, aber es gab keine Einigung“, berichtet Dobros.

Stattdessen zeigte mit dem F91 Düdelingen ein Verein aus Luxemburg mit deutschem Trainer und einigen deutschen Spielern Interesse an Dobros, der das Angebot aus dem Ausland dann auch annahm. Und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Durch einen 6:0-Erfolg beim FC Differdingen am vergangenen Wochenende sicherte sich Düdelingen die dritte Meisterschaft in Folge, für Dobros der erste Meistertitel seiner Karriere. „Wir haben nur kurz gefeiert, weil der Sieg so deutlich ausgefallen ist“, verrät Dobros. Die Schale gibt es auch erst an diesem Samstag im Anschluss an das letzte Saisonspiel gegen US Hostert (16.30 Uhr). „Da haben wir noch eine Rechnung offen, weil wir das Hinspiel verloren haben“, bleibt Dobros fokussiert.

In Luxemburg hat Dobros, der in der kommenden Saison eventuell ein Fernstudium beginnen möchte, noch einen Vertrag bis 2020. „Über meine Zukunft mache ich mir gerade nicht so viele Gedanken und lasse mir alles offen. Wichtig ist, dass ich wieder zu 100 Prozent an meine Leistungsfähigkeit komme. Aber die 2. Bundesliga in Deutschland traue ich mir schon zu“, zeigt sich Dobros selbstbewusst.

Durch die Meisterschaft ist sicher, dass Düdelingen wieder in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League antritt. Und dort soll es dieses Mal besser laufen als im vergangenen Sommer. „Man hat an Nikosia gesehen, dass es möglich ist. Aber auch, wenn wir nur zwei Qualirunden schaffen, wäre es super, weil wir dann in der Europa League spielen“, weiß Dobros. Und egal ob Champions oder Europa League – vielleicht erlebt der Nussdorfer dann einen richtigen europäischen Fußballabend gegen einen Topgegner.