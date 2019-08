Nussdorf klettert nach souveränem Sieg an die Tabellenspitze

Drucken In der Fußball-Kreisliga B 7 hat der TSV Ensingen durch einen Kantersieg gegen die SGM Hohenhaslach/Freudental II den Sprung an die Tabellenspitze geschafft. In der Fußball-Kreisliga B 8 holte der VfR Sersheim einen ungefährdeten Erfolg gegen die Ensinger Reserve.... »