„Nur Teams bis Rang zehn können sich sicher fühlen“

Von Michael Nachreiner

Perouse/Vaihingen. Sportlich gesehen ist die Saison 2017/2018 in der Fußball-Bezirksliga ohne größere Komplikationen abgelaufen. Was Ingo Ernst allerdings besonders missfiel, war das Nachkarren in Spielberichten. „Ich erwarte nicht, dass ihr Freunde seid – weder auf dem Platz noch danach. Doch