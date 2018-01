Noch holen die Gegner die Kantersiege

Vaihingen (red). Mit dem Bezirksliga-Siebten FSV 08 Bissingen II hatten sich die Fußballer des TSV Enzweihingen gleich ein richtiges Kaliber gewählt, um erstmals nach der Winterpause ihre Kräfte auf einem großen Kunstrasenplatz zu messen. Am Ende stand eine 1:6-Niederlage.

Mario Teutsch eröffnete das muntere Toreschießen in der 11. Minute mit dem 1:0. Ein Treffer von Alperen Ince hat den ersten Auftritt seiner Elf unter wettkampfähnlichen Bedingungen nach einer halben Stunde noch einmal ausgeglichen erscheinen lassen. Doch nach dem 1:1 in der 31. Minute brachen die Dämme. Bis zur Halbzeitpause brachten Dani da Silva und Martini Lombaya die Oberliga-Reserve aus Bissingen mit 3:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel fielen zwei weitere Treffer von Lombaya und einer von Teutsch, ehe in der 86. Minute der Endstand von 6:1 erreicht war.

Auch die SGM Hohenhaslach/Freudental kam am Samstag unter die Räder. Auf heimischem Kunstrasenplatz setzte es gegen den SV Botenheim eine 0:4-Niederlage. Tobias Frank in der ersten Halbzeit sowie Marco Öhler, Luca Schellenbauer und Cifrian Vasile Cotrus in der zweiten waren die Torschützen.

Gestern maßen dann auch die Akteure der Reserve aus Hohenhaslach und Freudental ihre Kräfte mit dem TSV Benningen II. Ein Hattrick von Timo Etzel, nur unterbrochen durch einen Treffer seines Teamkollegen Kagan Candir, führte zur 4:0-Führung der SGM-Zweiten. Nach dem Seitenwechsel kamen die Benninger durch zwei Treffer von Nico Klink und Lars Wendel noch auf 2:4 heran.