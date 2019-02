Neues Personal für Marbach

Es sind sportlich schwierige Zeiten für den FC Marbach. Hatte der Fußball-Bezirksligist in der Vergangenheit um den Aufstieg in die Landesliga gekämpft überwinterte er jetzt als Bezirksligaletzter. In der zweiten Saisonhälfte soll nun neues Personal helfen, eine Aufholjagd zu starten. Von der SpVgg 07 Ludwigsburg kam Linksverteidiger Ismail Yildirim zurück. Außerdem schloss sich der offensive Außenspieler Tugay Kizilirmak dem FCM vom Landesligisten Nafi Stuttgart an. (red)