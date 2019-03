Drucken Ludwigsburg/Horrheim (nac). So richtig hat Markus Messirek dem Braten nicht getraut. Auf dem Kunstrasenplatz des TSV Ludwigsburg hatten sich die Fußballerinnen des SV Horrheim bereits in der vergangenen Saison einen Ausrutscher geleistet. Doch in dieser Saison ließen... »