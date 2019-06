Neue Gruppen für Stadtpokal

Gündelbach (rkü). Nachdem die Fußballabteilung des TSV Aurich ihre aktive Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hat, verschwindet der Verein nicht nur für die nächste Saison aus den Spielplänen der Kreisliga B 7, sondern auch beim Stadtpokal der aktiven Mannschaften aus dem Vaihinger Stadtgebiet (VKZ hat berichtet). Darum hat Ausrichter FC Gündelbach Fakten geschaffen und mit einer neuen Auslosung die Karten für das Fußballturnier neu gemischt.

In der ursprünglichen Gruppeneinteilung von April hatte es eine Vierer- und eine Fünfergruppe gegeben, die eine saubere Nord-Süd-Trennung der Vereine widerspiegelten. Aurich war ausgerechnet in der ohnehin schon kleineren Gruppe, so dass eine Neuauslosung unumgänglich wurde.

Jetzt sind in Gruppe A neben Gastgeber FC Gündelbach der A-Ligist TSV Kleinglattbach und die beiden B-Liga-Vertreter SV Horrheim und VfB Vaihingen vereint. In Gruppe B spielen die beiden frischgebackenen A-Ligisten SV Riet und SGM Roßwag/Mühlhausen und die beiden B-Ligisten TSV Enzweihingen und TSV Ensingen. Jede Mannschaft hat am Samstag (29. Juni) zwei Gruppenspiele, am Sonntag folgt das jeweils dritte. Sonntagabend sind die Halbfinalspiele. Am Montag um 18 Uhr ist das Spiel um Platz drei, dem um 19 Uhr das Finale folgt.