Maximilian Stuber

Der Häfnerhaslacher Torwart Maximilian Stuber hat beim VKZ-Fußballtipp nur ein Zwischenergebnis geholt. Denn eine ganze Reihe der von ihm getippten Partien in der A 3 und B 6 sind ausgefallen und wurden entweder gewertet oder auf einen Termin im neuen Jahr verschoben. Bislang hat Stuber 15 Punkte geholt. Das sind sechs Spiele, in denen er die richtige Tendenz traf. Und ein Spiel, in dem er das korrekte Ergebnis vorhergesagt hat – sein eigenes. Für die Partie des TSV Häfnerhaslach gegen den TSV Nussdorf hat er genau das 1:1 getippt, das am Ende auch zu Buche stand.