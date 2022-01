Louisa Pfeifer ist „Junge Fußballheldin“

Von Michael Nachreiner

Fußball. Sie haben geschuftet, geackert und sich ehrenamtlich für ihren Verein und den Amateurfußball stark gemacht. Dieses Engagement würdigt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit dem DFB-Ehrenamtspreis. Jährlich werden bundesweit rund 280 Frauen und Männer ausgezeichnet, die in ihren Vereinen Außergewöhnliches leisten. Darunter ist pro Bezirk auch ein ehrenamtlich Tätiger zwischen 18 und 30 Jahren, der als „Junger Fußballheld“ geehrt wird. Im Bezirk Enz/Murr fiel die Wahl in dieser Kategorie dieses Mal auf Louisa Pfeifer vom Frauenfußball-Regionenligisten SV Horrheim.

„Ich habe davon, dass ich den Hauptpreis gewonnen habe, per Brief erfahren. Da war ich erst mal total überrascht“, sagt die 22-jährige Illingerin. „Dann habe ich mich aber sofort riesig gefreut.“ Als Gewinn erhält Louisa Pfeifer einen einwöchigen Aufenthalt in der Nähe von Barcelona. „Ich mache dort Fußballfortbildungen. Ausflüge sind aber auch geplant. Soweit ich weiß, werden wir das Camp Nou, das Stadion des FC Barcelona, besichtigen“, berichtet die Grundschullehramtsstudentin.

Dass Louisa Pfeifer überhaupt nominiert wurde, war für den SVH-Vorsitzenden Markus Messirek eine Selbstverständlichkeit. „Direkt, als wir Mädchenfußball bei uns neu gegründet haben, hat sie bei uns angefangen, Fußball zu spielen. Damals war sie elf Jahre alt. Seitdem ist sie bei uns im Verein als Spielerin aktiv“, erzählt der Horrheimer Clubchef. Aktuell läuft sie als Rechtsverteidigerin in der ersten Mannschaft des SVH auf, die in der Regionenliga 2 aktiv ist. „Als Louisa älter wurde, hat sie dann in der Saison 2015/2016 ihren Vater Uwe Pfeifer unterstützt, der die E-Juniorinnen trainiert hat“, fährt Messirek fort. Auch Louisa Pfeifer erinnert sich an die Anfänge. „Mein Vater wollte gerne eine weibliche Person dabei haben, die mit den Mädchen auch in die Kabine gehen kann“, berichtet sie. „Ich wollte aber schon immer mehr als nur Spielerin sein. Denn schon davor war ich beim Turnen als Übungsleiterin aktiv.“

Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) bei der SpVgg Besigheim erwarb Louisa Pfeifer ihre erste Trainerlizenz – C-Übungsleiterin Breitensport des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB). Ein Jahr später ließ sie die Trainerlizenz C-Fußball-Juniorinnen mit dem Schwerpunkt Kinder/Jugendliche folgen. Kein Wunder, dass sie beim SVH auch schnell alleine in der Verantwortung für eine Mannschaft war. Sie kümmert sich hauptsächlich um die D-Juniorinnen, teilweise auch um die E-Juniorinnen. „Das macht sie sehr gut“, lobt Messirek und ergänzt: „Darüber hinaus bringt sich sich auch generell immer wieder als Trainerin ein.“

Doch was macht überhaupt den Reiz des Coachens aus? „Es sind die Kinder selbst. Wenn man sieht, dass sie Fortschritte machen und dass es ihnen Spaß macht, dann macht es auch einem selbst Spaß“, berichtet Louisa Pfeifer. „Ich habe bisher aber auch immer coole Teams zusammengehabt. Die Kinder waren immer mit Begeisterung bei der Sache.“

Dabei ist der Erfolg eher nebensächlich. „Natürlich hätte ich nichts dagegen, wenn wir auch mal eine Meisterschaft gewinnen würden. Aber ich will vor allem eine Grundlage legen, dass die Mädels Bock auf Fußball haben und so lange wie möglich am Ball bleiben. Denn viele hören bei den C- oder spätestens bei den B-Juniorinnen auf“, erklärt die 22 Jahre alte Illingerin.