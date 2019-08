Losfee hat es im Bezirkspokal gut gemeint

Vaihingen (nac). Die Losfee hat es gut gemeint mit den Fußballmannschaften aus der Region Vaihingen. In der ersten Hauptrunde des Bezirkspokals Enz/Murr hat sie für einige Teams äußerst attraktive Gegner gezogen. So empfängt der A-Liga-Absteiger TSV Enzweihingen den Topfavoriten der Bezirksliga, den NK Croatia Bietigheim. Der TSV Ensingen, in der Kreisliga B 7 von vielen als Aufstiegskandidat Nummer eins auserkoren, bekommt es mit dem ambitionierten A-Ligisten SpVgg Besigheim zu tun. Der TSV Nussdorf, ein Kandidat auf den Titel in der Kreisliga A 3, muss zur- B-7-Spitzenmannschaft FV Markgröningen. Und in Horrheim treffen gleich zwei Meisterschaftsanwärter aufeinander. Der SVH aus der Kreisliga B 7 trifft auf den Bezirksliga-Absteiger SGM Riexingen. Außerdem kommt es zum Vaihinger Stadtderby zwischen der SGM Roßwag/Mühlhausen und dem SV Riet.

Die erste Hauptrunde des Bezirkspokals ist auf Mittwoch, 4. September, und Donnerstag, 5. September, terminiert.

Da in diesem Jahr aber 142 Mannschaften für den Bezirkspokal gemeldet haben, wird erst noch eine Qualifikationsrunde gespielt, um das Feld auf 128 Teams einzudampfen. Dort kommt es zu zwei Derbys zwischen Mannschaften aus dem Altkreis Vaihingen. Der TSV Großglattbach empfängt den SV Riet II und die SGM Hohenhaslach/Freudental II den TSV Nussdorf II. Eine Extrarunde müssen auch die SGM Roßwag/Mühlhausen II gegen den SV Germania Bietigheim II sowie der TSV Enzweihingen II beim FV Kirchheim drehen. Der Sieger der Partie Großglattbach gegen Riet II hat dann in der ersten Hauptrunde das nächste Derby beim VfB Vaihingen. Und auch auf den TSV Enzweihingen II wartet ein weiteres Team aus dem Altkreis Vaihingen, sollte er weiterkommen. Dann empfängt er den A-Ligisten SV Iptingen.

Die Qualifikationsrunde im Bezirkspokal ist auf Sonntag, 18. August, sowie Mittwoch, 21. August, angesetzt.