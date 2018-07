Löchgau weiht gegen Freiberg Platz ein

Löchgau (red). Der FV Löchgau, dem über die Relegation die Rückkehr in die Fußball-Verbandsliga gelungen ist, empfängt an diesem Freitag (19 Uhr) den Oberligisten SGV Freiberg zum Einweihungsspiel der neuen Sportplätze. Beide Mannschaften haben die ersten Testspiele für die Saison 2018/2019 bereits hinter sich gebracht, wobei die Gäste schon etwas weiter in der Vorbereitung sind. Ein Wiedersehen gibt es dabei mit dem beim FV Löchgau ausgebildeten Marco Pischorn, der als Jungspund vom FVL aus seine Profikarriere startete.