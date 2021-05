Lockerungsperspektiven des Landes beim Training draußen stoßen auf Kritik

Ein Jahr Bauzeit in der Horrheimer Ortsdurchfahrt ist fast überstanden. In der sanierten Hohenhaslacher Straße sind jetzt die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht worden. Laut Ortsvorsteherin Anita Götz sollte die Straße an Pfingsten wieder befahrbar sein. Anfang Juni folgen dann nur noch Ampel, Querungshilfe und Zebrastreifen. Foto: Götz