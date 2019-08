Ligakonkurrenz in Test geschlagen

Horrheim (red). Gut eine Woche vor Saisonbeginn in der Regionenliga 2 haben die Fußballerinnen des SV Horrheim in einem Vorbereitungsspiel den Ligakonkurrenten FV Löchgau II mit 5:2 geschlagen.

Bei dem Test am Mittwochabend brachte Anna-Lena Collmer die Gastgeberinnen aus Horrheim in der 11. Minute in Führung. Eine halbe Stunde später glich Natalie Härterich aus. Collmer sorgte aber mit ihrem zweiten Treffer in der 40. Minute dafür, dass Horrheim mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Romy Bahmer auf 3:1 (66. Minute). Erneut Härterich verkürzte elf Minuten später auf 2:3. In der Schlussphase ließen die Horrheimerinnen dann aber nichts mehr anbrennen. Bahmer und per Strafstoß nochmals Collmer waren es, die den 5:2-Sieg für die Gastgeberinnen sicherten.