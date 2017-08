Lauser und Strauß tippen am besten

Vaihingen (nac). Lukas Strauß ist ein Knipser. Das hat er auch beim VKZ-Fußballtipp in der vergangenen Saison bewiesen. Zwei Mal sagte der flexibel einsetzbare Spieler des TSV Enzweihingen das Ergebnis richtig voraus. Neun weitere Male lag er zumindest in der Tendenz richtig. Marcel Lauser, Torwart des SV Illingen, war sogar noch treffsicherer – zumindest, was die genau vorhergesagten Ergebnisse betrifft. Er lag sogar vier Mal richtig. Mit insgesamt 24 Punkten haben beide letztlich am erfolgreichsten beim VKZ-Fußballtipp in der abgelaufenen Saison abgeschnitten. Beide dürfen sich über jeweils einen Gutschein über 50 Euro für Tickets für eine Sportveranstaltung freuen, den sie im VKZ-Reisebüro am Marktplatz 15 in 71665 Vaihingen einlösen können.

Auf den weiteren Plätzen ging es genauso eng weiter wie ganz oben in der Rangliste. Den dritten Platz teilten sich zwei Spieler des SV Riet. Mit jeweils 22 Punkten wurden sowohl Tobias Rehfuß als auch Nikola Ristomanov Dritter. Nur einen Zähler dahinter reihten sich Michael Sbonias vom VfR Sersheim und Mike Renier von der SGM Riexingen ein. Sie kamen auf 21 Punkte. Ihnen folgten auf dem geteilten siebten Rang mit jeweils 19 Punkten Sebastian Witsch vom TSV Kleinglattbach, Vorjahressieger Heiko Knödl vom SV Iptingen und Heiko Dieterle vom SV Riet.