Kompletter Umbruch beim Dorfclub

Großaspach (cp). Vor einem Neuanfang in der Fußball-Regionalliga steht nach sechs Jahren in der 3. Liga der Dorfclub aus Großaspach. Nach dem Abstieg haben 22 Spieler die SG Sonnenhof verlassen, einige davon sind weiter in der 3. Liga am Ball

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen