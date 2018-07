Stuttgart (red). Der Fußballbezirk Kocher/Rems heißt in Zukunft Ostwürttemberg. Der Vorstand des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) hat in seiner Sitzung am Mittwoch entschieden, den Beschluss des Bezirkstags Kocher/Rems vom 9. März 2018 anzuerkennen, ab der Saison 2018/2019 diesen Bezirksnamen zu führen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen