Kleinglattbachs Relegationsgegner ist noch nicht klar

Stuttgart (nac). Nur wenige Entscheidungen sind einen Spieltag vor Ende der Saison 2017/2018 in den unteren Fußball-Amateurklassen im Bezirk Enz/Murr gefallen. In den höheren gibt es dagegen nur noch wenige Fragezeichen.

Den Titel in der Bezirksliga hat sich am Wochenende der SV Germania Bietigheim mit den ehemaligen Illingern Denis Herman und Pascal Schöbinger sowie dem Ex-Häfnerhaslacher Achim Früh gesichert. Der Vizemeister steht auch schon fest: Liganeuling NK Croatia Bietigheim bekommt durch die Relegation die Chance auf den Durchmarsch in die Landesliga. Und auch am anderen Ende der Tabelle herrschen klare Verhältnisse. Abgestiegen sind der TSV Grünbühl, der TSV Flacht und der TSV Benningen. Der TSV Eltingen hofft noch auf die Chance, über die Relegation das Ticket für die Bezirksliga für die nächste Saison zu lösen.

Eine Klasse darunter sind die Würfel dagegen teilweise noch nicht gefallen. In der Kreisliga A 1 steht der Meister mit dem SV Pattonville zwar schon seit Langem fest. Dahinter kämpfen aber der TSV Affalterbach und der SGV Murr noch um den zweiten Platz. Und am anderen Ende ist es sogar noch spannender. Von Rang zehn bis zum ersten Abstiegsplatz 13 darf sich keine Mannschaft, also der SV Salamander Kornwestheim II, die SpVgg 07 Ludwigsburg II, der TV Aldingen II sowie der VfR Großbottwar, schon sicher fühlen. Kaum Spannung gibt es dagegen in den anderen beiden Staffeln. Der TSV Heimsheim ist in der A 2 nicht mehr vom Thron zu stoßen. Und auch, dass der TSV Münchingen in die Aufstiegsrelegation geht, steht bereits fest. Auch an den Absteigern ist nicht mehr zu rütteln. Der TSV Eltingen II, der TV Möglingen, der TSV Schafhausen und der GSV Hemmingen müssen den Gang in die Kreisliga B antreten. Wer in die Relegation muss, entscheidet sich im Fernduell zwischen dem TSV Korntal und dem TSV Heimerdingen II. Auch in der A 3 herrschen seit dem Wochenende an der Spitze ganz klare Verhältnisse. Den Titel hat der SV Riet schon seit Wochen sicher. Und nun ist auch der TSV Kleinglattbach nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. In der Relegation trifft die Mannschaft von Trainer Klaus Arnold in der ersten Runde am Mittwoch, 13. Juni, um 18 Uhr in Ottmarsheim auf den Vizemeister der A 1. Schlusslicht FV Kirchheim, der SKV Erligheim, der TSV Bönnigheim und Hellas Bietigheim werden in der neuen Saison auch nicht mehr in dieser Staffel spielen. Sie steigen ab. Die einzige offene Frage ist noch, wer nimmt an der Abstiegsrelegation teil. Und die wird im direkten Duell zwischen Sönmez Spor Bietigheim und dem SV Iptingen beantwortet.

In den neun B-Staffeln stehen erst sechs Meister fest. In der Kreisliga B 1 steigt der AKV BG Ludwigsburg direkt auf. Dahinter muss der TV Pflugfelden II hoffen, dass der FSV Oßweil nicht gewinnt, dann geht er in die Relegation. In der B 2 können dagegen noch vier Teams Meister werden. Die besten Chancen hat Anadolu Marbach, das die Tabelle anführt. Jeweils mit einem Punkt Abstand folgen der TSV Benningen II, der TuS Freiberg und der GSV Höpfigheim. Der Titel in der B 3 gehört der TSG Steinheim II. Dahinter kämpfen im Fernduell die punktgleichen SGM Hochberg/Hochdorf II und SV Poppenweiler sowie der SV Patonville, der zwei Zähler weniger auf dem Konto hat, um die Relegationschance. Ohne Niederlage marschierte die SpVgg Renningen, einst das Aushängeschild im Altkreis Leonberg, zum Titel in der B 4. Dahinter hat auch der TSV Malmsheim bereits das Ticket für die Relegation sicher. In der B 5 stehen der Meister mit dem TSV Asperg II und der Vizemeister mit den TSF Ditzingen bereits fest. Dagegen muss der TSV Höfingen II in der B 6 darauf hoffen, dass der VfB Tamm nicht gewinnt. Dann steigen die Höfinger direkt auf, die Tammer gehen in die Relegation. Siegt der VfB, ist es gerade umgekehrt. Die SGM Sachsenheim hat sich in der B 7 schon vor Kurzem den Titel geisichert. Um Platz zwei gibt es aber noch einen Dreikampf zwischen dem VfB Vaihingen, dem FV Markgröningen und der SGM Hohenhaslach/Freudental. Die Spielgemeinschaft hat aber auf jeden Fall schon mit ihrer zweiten Mannschaft das Ticket für die Relegation in der B 8 gelöst – hinter Meister SV Walheim. Dagegen kommt es in der B 9 noch darauf an, was die SpVgg Bissingen macht. Gewinnt die Sportvereinigung, überholt sie die spielfreien Kontrahenten SV Germania Bietigheim II und SGM Riexingen III und macht sich zum Meister. Holen die Bissinger aber maximial nur einen Punkt, hat die Germania-Reserve den Titel sicher. Und die Riexinger gehen in die Relegation.