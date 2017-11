Kleinglattbach kommt mit der guten Platzierung nicht zurecht

Von Luca Zink und Jonas Neuffer

Vaihingen. Das Überraschungsteam der Fußball-Kreisliga B 7 – der TSV Kleinglattbach – hat gestern gegen den FV Sönmez Spor Bietigheim verloren. Laut TSV-Trainer Klaus Arnold bildeten sich seine Spieler etwas zu viel auf die gute Tabellenposition ein. Den zuvor von den Kleinglattbachern besetzten zweiten Platz im Klassement nahm der TSV Häfnerhaslach durch einen ungefährdeten 7:0-Erfolg gegen Tabellenschlusslicht FV Kirchheim ein.

TSV Nussdorf – SV Hellas Bietigheim 0:2 (0:0)

„Wenn man vorne seine Chancen nicht nutzt, bekommt man halt eben hinten die Tore“, sagt TSV-Trainer Jochen Heim nach dem Spiel gegen den Tabellennachbarn SV Hellas Bietigheim. Eine chancenreiche Partie entwickelte sich zwischen zwei Teams, die mit jetzt nur noch einem Punkt Abstand im Tabellenkeller stehen. In der ersten Halbzeit wurden alle Chancen vereitelt und keine Mannschaft war erfolgreich. Kurz vor der Halbzeitpause nahm Pascal Reul im Bietigheimer Strafraum eine Flanke volley anstatt mit dem Kopf und vergab somit eine gute Chance auf den Führungstreffer. Auch nach dem Seitenwechsel blieben Tore erst einmal aus. In der 65. Spielminute kam es dann zu einem Getümmel im Nussdorfer Strafraum, wobei die Heimmannschaft den Ball nicht klärte. Mit der Fußspitze brachte Elefterios Gkoumas den Ball aus kurzer Distanz im gegnerischen Tor unter und erzielte das 1:0 für die Gäste. Nach dem „unglücklichen Gegentor“ (Heim) mussten die Nussdorfer offensiver werden und gaben der Gastmannschaft somit Chancen auf Konter. In der 77. Spielminute standen die Gastgeber dann schlecht in der Defensive und wurden auf der linken Seite ausgespielt. Die folgende Flanke in den Strafraum nutzte Anastasios Tsinistidis und machte per Volleytor den Sack zu. Für die Nussdorfer war das die vierte Partie ohne Sieg, wobei Trainer Jochen Heim über die Unverdientheit der letzten drei Niederlagen klagt. Der TSV steht nun mit zwölf Punkten auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

TSV Nussdorf: Constantin Dobros – Tobias Stuible, Robin Wöhr, Manuel Rapp, Lukas Wizemann, Michael Späth (54. Markus Grözinger), Thorsten Josenhans, Pascal Reul (73. Martin Styava), Timo Bopp, Ingo Kugel (61. Martin Großmüller), Tim Stuible.

TSV Enzweihingen – SpVgg Besigheim 1:1 (0:0)

TSV-Trainer Rico Scheurich bezeichnete das Aufeinandertreffen als „taktisch gut geführt“ von beiden Mannschaften. Diese Formulierung nimmt schon fast vorweg, dass es sich dabei um keine torchancenreiche Partie handelte. Beide Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum etwas zu, weshalb es torlos in die Kabinen ging. Obwohl Scheurichs Schützlinge „den Ball im Mittelfeld gut laufen ließen“, klagte der Übungsleiter über das Ausbleiben des letzten präzisen Zuspiels.

In der 76. Minute erhielt der eingewechselte Osman Erne dann doch einen Pass in die Tiefe. Er umkurvte sowohl den letzten Verteidiger als auch Besigheims Schlussmann, sein Abschluss wurde aber auf der Torlinie von den nachgerückten Besigheimer Abwehrspielern entschärft. Nach Ablauf der regulären Spielzeit fasste sich Erne nochmal ein Herz und setzte sich auf der Außenbahn durch. Seine Hereingabe erreichte Yannick Rähmer in der Mitte, der den Ball zum viel umjubelten Führungstreffer über die Linie drückte (90.+1). Doch der Jubel hielt nicht allzu lange an. Zwei Minuten später bekamen die Gäste noch einen Freistoß zugesprochen. Die daraus resultierende Flanke landete bei Sidar Tan, der doch noch den Ausgleich erzielte. Scheurich resümierte: „Natürlich wären wir nach so einem späten Tor gerne als Sieger vom Platz gegangen. Aber das Unentschieden geht schon in Ordnung.“

TSV Enzweihingen: Kim Berberich – Özcan Koc, Enes Gür, Tom Trostel, Maximilian Zech, Cihat Aytac, Tomas Karabas, Alperen Ince, Marino Tricarico (75. Osman Erne), Fabio Tricarico, Yannick Rähmer.

Sönmez Bietigheim – Kleinglattbach 2:1 (0:0)

Nachdem Kleinglattbachs Übungsleiter Klaus Arnold schon unter der Woche bei der Punkteteilung gegen Hessigheim nicht zufrieden war mit der Leistung seiner Mannschaft, fand er diesmal noch klarere Worte: „Das war schon extrem schlecht.“ Von Beginn an fanden die Gäste nicht ins Spiel. „Nur dank Tobias Linder stand es zur Halbzeit noch 0:0“, sagte Arnold. Kleinglattbachs Schlussmann hielt seine Mannschaft durch zahlreiche Paraden überhaupt im Spiel. Deshalb reichte auch eine gute Offensivaktion, um über die Spielverhältnisse hinwegzutäuschen. Nach einer Hereingabe stieg Philipp Gutjahr in der Mitte am höchsten und erzielte per Kopf die glückliche Führung (59.). Doch da sich laut Arnold außer Tobias Linder „niemand in Normalform“ befand, hielt diese nicht lange an. Ein Zuspiel per Hacke fand Sönmez-Stürmer Osman Bulut, der in der 69. Minute bewies, dass auch Kleinglattbachs Bester an diesem Tag nicht unbezwingbar war. Eine knappe Viertelstunde vor Ablauf der 90 Minuten passte sich dann das Ergebnis der Mannschaftsleistung an. Nach einem individuellen Abwehrfehler war Oguz Budak frei durch und drehte die Partie zugunsten der Bietigheimer. Aufgrund einer Gelb-Roten Karte gegen Mathais Geiger in der 87. beendete Kleinglattbach das Spiel nur zu zehnt. „Heute war einfach alles schlecht“, schimpfte Arnold. „Nur weil wir auf dem zweiten Platz standen, glauben wohl einige Spieler, dass das von selbst läuft.“

In der fast viertelstündigen Nachspielzeit egalisierte sich zumindest die Anzahl der Feldspieler durch eine Gelb-Rote Karte gegen die Hausherren. Am Endergebnis und an Arnolds „versauten Sonntag“ änderte sich aber nichts mehr.

TSV Kleinglattbach: Tobias Linder – Johannes Gutjahr, Mathias Geiger, Sebastian Witsch, Philipp Gutjahr, Florian Rother, Daniel Linder, Andre Aisenbrey, Thomas Haupt (84. Resul Gür), Julian Trostel (80. Alex Pascal Schray), Marcel Boch.

VfL Gemmrigheim – SV Riet 1:2 (1:1)

Der ungeschlagene Tabellenführer trat in den ersten Minuten in Gemmrigheim auch als solcher auf. „Wir haben richtig gut angefangen und so gespielt wie wir es uns vorgenommen haben“, sagte Spielertrainer Sinan Yilmaz. Der Druck der ersten Minuten resultierte im Führungstreffer von Maurizio Aprigliano in der 12. Minute. Zuvor hebelten Samuel Grözinger und Nikola Ristomanov die Verteidigung der Hausherren per Ballstafette aus. In der Folge versäumten es Yilmaz und Hakan Atalay, ihre guten Chancen zu nutzen und somit früh für klare Verhältnisse zu sorgen. So blieb Gemmrigheim im Spiel und glich in der 28. Minute aus. Ein Gemmrigheimer Angriff wurde zu kurz geklärt. Die Hausherren spielten sich in den Strafraum, wo der Ball auf Robin Kobar quergelegt wurde, der zum 1:1 einschub. Nach dem Ausgleich taten sich die Rieter zunächst schwer, zwingende Torgelegenheiten zu kreiern. Allerdings hielten die Gäste auch Gemmrigheim vom eigenen Tor fern. In der 78. Minute durfte bei den Gästen wieder gejubelt werden. Yilmaz wurde im Zentrum angespielt. Dieser legte das Spielgerät auf Nikola Ristomanov ab, der den Ball aus zwölf Metern ins lange Eck schoss und somit den Endstand herstellte.

SV Riet: Denis Rommel – Michael Engelhardt, Björn Kachel, Samuel Grözinger (46. Marko Gazinkovski), Emanuel Isaia, Hakan Atalay (79. Andrea Capparelli), Sinan Yilmaz, Maurizio Aprigliano, Pasquale Arena (67. Robin Heck), Tobias Rehfuß (67. Sandro Aprigliano), Nikola Ristomanov.

TSV Häfnerhaslach – FV Kirchheim 7:0 (4:0)

Der TSV Häfnerhaslach legte den Grundstein für den klaren Heimsieg bereits direkt nach dem Anpfiff. „Von der ersten bis zur letzten Minute war das eine richtig starke Leistung“, sagte TSV-Spielertrainer Sedat Yilmaz. Man ließ den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen und war in der 14. Minute zum ersten Mal vor dem Tor erfolgreich. Getroffen hatte Pascal Hirsch per Foulelfmeter. Zuvor war Maik Kheim im Strafraum unsanft zu Fall gebracht worden. Nur zwei Minuten später erhöhte Luka Loncar auf 2:0. In der 28. Minute war Marco Hirsch zur Stelle und erzielte das 3:0. Das 4:0 fiel dann erneut nach einem ruhenden Ball. Diesmal allerdings aus erheblich weiterer Entfernung. Maik Kheim zirkelte einen direkten Fresistoß in den Winkel (44.).

Immer wenn Häfnerhaslach den Ball laufen ließ, wurde es schwer für die Gäste. Bis auf das erste und das vierte Tor beschrieb Yilmaz alle Treffer als „schön herausgespielt.“ „Wir hatten eine große Ballsicherheit“, sagte der Übungsleiter. So zeigte Maik Kheim durch zwei weitere Treffer, dass er auch aus dem Spiel heraus torgefährlich ist (50. und 62.). Den Endstand besorgte Marco Hirsch in der 73. Minute.

TSV Häfnerhaslach: Marc Sladkowski – Tim Wolf (67. Emilio Viaes), Pascal Hirsch, Yannick Rohatsch, Marco Hirsch, Marcel Dupper (67. Sascha Bartholme), Maik Kheim, Dennis Toetz, Sedat Yilmaz (67. Manuel Pfeiffer), Luka Loncar, Marcel Scholz (84. Valentin Stuber).

TASV Hessigheim – SV Iptingen ausgef.

Witterungsbedingt waren gestern keine Spiele auf dem Hessigheimer Rasen möglich.

SV Illingen – TSV Bönnigheim ausgef.

Auch in Illingen fiel die angesetzte Partie gegen Bönnigheim im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.