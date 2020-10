Vaihingen (red). In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B 7 hat der TSV Kleinglattbach II bei der Reserve des SV Horrheim am Dienstagabend einen 1:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg gedreht.

SV Horrheim II – TSV Kleinglattbach II 2:4 (2:1)

Tore: 1:0 Michael Baiz (21.), 1:1 Biagio di Grigoli (34.), 2:1 Hajriz Bajraktari (42.), 2:2 Leon Ellwein (48.), 2:3 Mile Mosev (80.), 2:4 Resul Gür (81./Elfmeter).