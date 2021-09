Kevin Bürkle

Kein glückliches Händchen hatte Kevin Bürkle beim VKZ-Fußballtipp. Vor allem in seiner eigenen Staffel, der Kreisliga A 3, tippte der Stürmer der SGM Riexingen meist daneben. Das galt auch für das Spiel seiner Mannschaftskameraden. Er hatte der SGM einen 3:0-Erfolg gegen den TSV Kleinglattbach zugetraut – am Ende mussten die Riexinger mit einem Punkt zufrieden sein. Lediglich beim Spiel des TSV Nussdorf gegen den SV Illingen traf Bürkle die richtige Tendenz. Wesentlich öfter lag er in der Kreisliga B tendenziell richtig. Unterm Strich stehen 13 Punkte zu Buche. Das Ergebnis kann sich noch verbessern, weil die Partie des VfB Vaihingen in Sternenfels verlegt wurde. rkü