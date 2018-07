Kaum Wechsel bei den Bezirksligisten

Von Ralph Küppers

Vaihingen. Für die Bezirksligisten SV Riet und SGM Riexingen beginnt die Saison aller Voraussicht nach schon am 12. August. Während Riet bereits am vergangenen Dienstag das Training wieder aufgenommen hat, wird die SGM am nächsten Dienstag folgen. In beiden Vereinen wird die Mannschaft gegenüber der Vorsaison auf mehreren Positionen verändert.

SV Riet

Meistertrainer Sinan Yilmaz hat den SVR in Richtung seines Heimatvereins TSV Nussdorf verlassen. „Als Zugang haben wir dafür Adam Juhasz, der vom FSV 08 Bissingen II ein Jahr Bezirksligaerfahrung mitbringt“, sagt Spielertrainer Björn Kachel. „Wir tauschen also eins zu eins.“ Denn weitere Spieler, die dem SV Riet den Rücken kehren, seien in der jüngeren Vergangenheit gar nicht oder allenfalls in der Reserve zum Einsatz gekommen. „In der Breite bleiben wir gleich“, zieht Kachel als Fazit. „Aber nach dem Aufstieg muss jeder Einzelne eine Schippe drauf legen. Ich sehe noch viel Potenzial in der Mannschaft.“

Zugänge: Adam Juhasz (FSV 08 Bissingen II).

Abgänge: Sinan Yilmaz (Spielertrainer TSV Nussdorf), Francesco Antonaci (Trainer VfR Sersheim), Batuhan Kirpi (TSV Aurich).

SGM Riexingen

„Es ist auf jeden Fall kein Rückschritt für uns“, sagt SGM-Trainer Karl Macionczyk, wenn er einen Blick auf die Zu- und Abgänge für die neue Saison wirft. „Ganz wichtig dabei ist mir, dass einige Spieler nach einem halben oder ganzen Jahr Ausfall wieder dabei sind“, sagt er. „Danny Decker, Bastian Schaar, Kai Hof – ich hoffe, dass sie wieder voll da sind. Und ich weiß, was wir an ihnen haben. Darum wäre es wichtig, dass sie verletzungsfrei bleiben.“ Dazu kommen mehrere Verstärkungen von außerhalb. „Da müssen wir zusehen, dass sie auch den Sprung in die Bezirksliga schaffen“, sagt Macionczyk, gibt sich aber angesichts positiver Eindrücke im Probetraining zuversichtlich. Johannes Westphal, der aus der A-Liga-Mannschaft der SpVgg 07 Ludwigsburg nach Riexingen wechselt, ist Defensivspezialist. „Er hat sich zwar in der Relegation das Außenband gerissen, sich aber davor im Probetraining sehr gut gezeigt“, sagt der SGM-Cheftrainer. Als sehr junger Spieler, der gerade aus der Jugend kommt, stößt Timo Volz von DJK Ludwigsburg zum Riexinger Team. „Er sieht sich als Allrounder“, berichtet Macionczyk. „Das brauchen wir.“ Und bei Can Copur war es nur eine Frage der Zeit, bis er zur SGM wechselte. Zum Probetraining kam er bereits im Winter, zog aber jetzt erst nach Oberriexingen um. Sein neuer Trainer sagt: „Er ist ein Offensivspieler und kann da auf allen Positionen eingesetzt werden. Ich bin gespannt.“ Auf der anderen Seite bedauert Macionczyk den Weggang von zwei erfahrenen und – wenn sie gerade fit waren – wertvollen Spielern: „Marcel Autenrieth und Torwart Michael Kratzke hören auf.“ Da kommt dem Übungsleiter sehr gelegen, dass unter mehreren Jugendspielern, die je nach Bedarf eingesetzt werden, mit Yannick Weiß auch ein Torwart ist. „Er kann noch in der Jugend spielen, aber ich denke, dass wir ihn in erster Linie bei den Aktiven brauchen werden“, kündigt Macionczyk an.

Zugänge: Johannes Westphal (SpVgg 07 Ludwigsburg II), Timo Volz (DJK Ludwigsburg), Can Copur (TSV Asperg), Yannick Weiß (eigene A-Junioren).

Abgänge: Michael Kratzke, Marcel Autenrieth (beide Laufbahnende).