Johannes Wizemann trifft von der Mittellinie

Von Michael Nachreiner

Illingen. Ein Treffer Marke Tor des Monats ist Johannes Wizemann gelungen. In der 76. Minute traf der Mittelstürmer des TSV Nussdorf beim SV Illingen von der Mittellinie. SVI-Torwart Kim Berberich wollte das Spiel schnell machen, kam bei einem Befreiungsschlag der Gäste weit aus seinem Kasten heraus und spielte den Ball zurück zu einem seiner Innenverteidiger, die fast bis zur Mittellinie aufgerückt waren. Doch die Illinger verloren direkt den Ball wieder. Johannes Wizemann erfasste die Situation sofort und zog aus dem Mittelkreis ab. Berberich versuchte zwar noch zu retten, kam aber zu spät. Der Ball schlug zum 4:1 ein.

Es war der negative Höhepunkt einer Reihe von Fehlern, die sich die Illinger bei der 1:5 (0:2)-Niederlage in der Fußball-Kreisliga A 3 gegen den TSV Nussdorf leisteten. „Was mich ärgert, ist, dass wir jeden Sonntag Fehler machen. Die ersten vier Gegentore hätte man locker verteidigen können“, echauffiert sich Illingens Trainer Sedat Yilmaz. „Wenn wir gegen den Tabellenführer solche Fehler machen, dürfen wir uns nicht beschweren, wenn wir verlieren. Aber wir müssen sie unbedingt abstellen. Sonst geht es auch gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel in die Hose.“ Und sein jüngerer Bruder Sinan Yilmaz, der beim TSV Nussdorf zusammen mit Johannes Wizemann die Verantwortung als Trainer trägt, ergänzt: „Aus meiner Erfahrung weiß ich, du kannst in der A 3 die Taktik vernachlässigen. Es geht darum, zweite Bälle zu holen und zu laufen. Und jeder wollte es heute mehr. Die Illinger haben in der Rückwärtsbewegung allerdings auch viele Fehler gemacht.“

Durch Illinger 5-3-2 boten sich Räume im Zentrum

Die Illinger begannen sehr defensiv im 5-4-1-System, stellten aber schon nach einer Viertelstunde auf 5-3-2 um. „Da die Nussdorfer sehr hoch standen, war das die logische Konsequenz“, berichtet Sedat Yilmaz. Mit der Fünfer-Abwehrkette machte der SVI-Trainer den Außenspielern der Gäste zwar das Leben schwer. Thorsten Josenhans und Marco Klein kamen kaum zur Entfaltung. Doch dafür boten sich mehr Räume im Zentrum „für unsere spielstarken Spieler wie Johannes Wizemann oder mich“, berichte Sinan Yilmaz.

Fast jeder Nussdorfer Angriff ging auch über die beiden Spielertrainer. Sinan Yilmaz leitete ihn meist ein, Johannes Wizemann machte den Ball in der Spitze fest und legte auf seine nachrückenden Mitspieler ab. Die erste Chance der Gäste entsprang aber eines Geniestreichs von Thorsten Josenhans, der einen Einwurf von Timo Bopp mit der Hacke in den Lauf von Recep Tayyip Pekmezci weiterleitete. Der Nussdorfer Stürmer traf allerdings aus spitzem Winkel nur das Außennetz (6. Minute). Doch schon die erste Möglichkeit der Gäste aus dem Spiel heraus ergab sich durch dieses Schema. Johannes Wizemann behauptete den Ball im Zentrum und versuchte auf Josenhans durchzustecken. Obwohl ein Fuß eines Illingers dazwischen war, blieben die Nussdorfer aber in Ballbesitz – und das Spielgerät kam über Pekmezci zu Lukas Wizemann. Dessen Schuss mit dem Außenrist war aber eine dankbare Aufgabe für SVI-Torwart Berberich (22.).

Bopp attackiert Berberich beim 2:0 so hart, dass der Torwart vorbeifaustet

Fünf Minuten später dann die ersten groben Schnitzer der Illinger: Erst ließen sie Sinan Yilmaz unbedrängt aus 20 Metern abziehen. Zwar klärte Berberich zur Ecke (26.). Doch die bekamen die Gastgeber nicht geklärt. Die zweite Flanke erreichte zwar nicht Johannes Wizemann am Elfmeterpunkt. Der Ball fiel aber Josenhans direkt vor die Füße, der aus 18 Metern Berberich keine Chance ließ (27.).

In der 40. Minute ließen die Illinger dann Johannes Wizemann so viel Platz, dass er sich an der Strafraumgrenze drehen konnte und den Ball per Schlenzer auf das Tor brachte. Wieder fischte Berberich das Spielgerät aus dem Winkel. Doch die anschließende Ecke landete im Netz des SVI (39.). Timo Bopp hatte direkt auf der Fünfmeterlinie den SVI-Torwart hart attackiert, so dass der Schlussmann am Ball vorbeifaustete. Dahinter musste Samuel Grözinger nur noch einnicken. Schiedsrichter Antonio Agazio erkannte das Tor an, weil er der Meinung war, Dominik Knödler hätte seinen eigenen Torwart behindert.

Die Illinger selbst waren kaum gefährlich. Ein Mal hätte aber beinahe der Ball auch im Nussdorfer Kasten gezappelt. Einen abgeblockten Schuss von Davide Tasselli machte Lukas Strauß durch einen Fallrückzieher richtig gefährlich. Sebastian Schüle köpfte dann aber über die Latte – und Agazio hatte eine Abseitsstellung des SVI-Außenverteidigers erkannt (25.).

Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber die Räume im Zentrum besser dicht, so dass die Nussdorfer sich nicht mehr so leicht durchkombinieren konnten. Dennoch mussten sie nur vier Minuten nach Wiederanpfiff das 0:3 hinnehmen. Ein Freistoß von Samuel Grözinger aus dem Halbfeld segelte an Freund und Feind vorbei und schlug im langen Eck ein (50.).

Sasa Tesanovic macht in der zweiten Halbzeit viele Wege

Doch nun kamen die Illinger auch besser in ihr eigenes Offensivspiel, während sie sich in der ersten Halbzeit oft den Ball nur zwischen den drei Innenverteidigern zugeschoben haben. Angetrieben vor allem von Sasa Tesanovic beschäftigten die Gastgeber die Nussdorfer Hintermannschaft immer öfter. Für den Treffer zum 1:3 brauchten sie aber die Unterstützung von TSV-Torwart Sebastian Prietz, der eine Flanke von Daniel Brenner durch die Finger rutschen ließ. Matthias Hitzler sagte Danke (55.). Und nur eine Minute darauf hätte beinahe Strauß sogar noch weiter verkürzt. Nachdem Tesanovic Sinan Yilmaz fast an der Mittellinie den Ball abgenommen hatte, verlagerten die Illinger über Tim Scheuermann schnell zu Strauß. Doch sein Schuss wurde gerade noch von Samuel Grözinger abgeblockt (56.). „So ist Fußball. Wir haben eigentlich alles im Griff. Doch dann passiert unserem Torwart Sebastian Prietz ein Schnitzer und dann mir. Hätte Lukas Strauß die Chance verwertet, wäre es 2:3 gestanden, und es wäre hektisch geworden“, berichtet Sinan Yilmaz. Und sein Bruder Sedat Yilmaz ergänzt: „Da war noch mehr als eine halbe Stunde zu spielen. Wenn der Ball reingeht, kann das ganze Spiel anders laufen.“

Spätestens mit dem Treffer von Johannes Wizemann von der Mittellinie war die Partie jedoch entschieden (76.). Die Illinger versuchten zwar noch etwas Ergebniskosmetik. Richtig gefährlich vor dem Kasten von Prietz wurde es allerdings nicht mehr. Und praktisch mit dem Schlusspfiff kombinierten sich die Gäste mit vier oder fünf kurzen Pässen noch einmal bis zum Illinger Strafraum durch. Johannes Wizemann tauchte letztlich völlig frei vor Berberich auf und konnte sich die Ecke aussuchen.

SV Illingen: Kim Berberich – Sebastian Schüle, Domenico Vitale (79. Alexandru-Robert Kozma), Matthias Hitzler, Davide Tasselli, Daniel Brenner, Dominik Knödler, Nando Corrado, Lukas Strauß (61. Leandro Franco), Tim Scheuermann, Sasa Tesanovic.

TSV Nussdorf: Sebastian Prietz – Lukas Strobel, Robin Wöhr, Samuel Grözinger (87. Bülent Üven), Timo Bopp, Thorsten Josenhans (88. Rico Wöhr), Lukas Wizemann, Sinan Yilmaz, Marco Klein, Recep Tayyip Pekmezci (80. Tobias Stuible), Johannes Wizemann.

Tore: 0:1 Thorsten Josenhans (27.), 0:2 Samuel Grözinger (39.), 0:3 Samuel Grözinger (50.), 1:3 Matthias Hitzler (55.), 1:4 Johannes Wizemann (76.), 1:5 Johannes Wizemann (90.).

Spieler des Tages: Sasa Tesanovic (SV Illingen), Johannes Wizemann (TSV Nussdorf).

Schiedsrichter: Antonio Agazio.

Zuschauer: 180.