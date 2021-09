Iptingen zerlegt seinen Angstgegner Kleinglattbach

Von Michael Nachreiner

Fußball. Iptingens Rechtsaußen Bastian Werthwein hat vor dem Wochenende noch moniert, dass er und seine Mannschaftskameraden zu viele Möglichkeiten auslassen, bevor sie sich mal belohnen. „Es wäre wünschenswert, wenn wir auch mal die erste oder zweite Chance gleich reinmachen würden“, erklärte der 21-Jährige. Seine Teamkollegen haben ihm diesen Wunsch beim Duell beim TSV Kleinglattbach erfüllt. Mit der ersten Gelegenheit gingen die Iptinger in Führung. Am Ende fuhren sie in der Fußball-Kreisliga A 3 einen 7:1 (3:1)-Sieg ein.

„Dass es so deutlich wird, damit hätte ich vorher niemals gerechnet“, berichtet SVI-Trainer Martin Weeber. „Aber wir haben uns viel vorgenommen. Die Kleinglattbacher sind unsere Angstgegner. In den vergangenen fünf Jahren haben wir in der Liga gegen sie nichts mitgenommen. Denn wir wollen auch zeigen, dass wir uns von einem potenziellen Absteiger zumindest zu einem etablierten Team in der A 3 gewandelt haben.“ Und der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Die Iptinger trafen noch zwei Mal die Latte.

Ganz anders war die Gemütslage bei Weebers Gegenüber Klaus Arnold. „Ich habe kein Problem damit, dass wir verlieren. Aber die Art und Weise von der Einstellung ist ein No-Go“, ärgert sich der Kleinglattbacher Übungsleiter. Dass ein Großteil der Offensivabteilung gefehlt hat, will er nicht als Ausrede gelten lassen. „Wir hatten ja auch unsere Chancen“, erklärt Arnold. „Wir dürfen aber selbst mit dem Team, das wir heute auf den Platz bekommen haben, gegen Iptingen nicht so viele Tore kassieren.“

Den ersten Gegentreffer mussten die Kleinglattbacher bereits nach drei Minuten hinnehmen. Marc Nowotny verlagerte das Spielgeschehen auf Bastian Werthwein auf der rechten Außenbahn. Der leitete direkt weiter in die Mitte, wo Matthias Knapp, der Linksverteidiger des SVI, mitgelaufen war und TSV-Torwart Rocco Velardi überlupfte.

Nach knapp 20 Minuten mussten die Gastgeber und Arnold den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Marc Hahn musste mit Leistenproblemen ausgewechselt werden (19. Minute). „Die personelle Situation wird auch nicht besser“, erklärt Arnold. Doch auch ohne ihren in dieser Saison bisher besten Torschützen – Hahn traf vier Mal in fünf Partien – hatten die Kleinglattbacher kurz danach die Chance auf den Ausgleich. Nachdem Justin Trostel an der Mittellinie den Ball erkämpft hatte, zögerte er nicht lange und zog ab. Doch sein Lupfer über den zu weit vor dem Tor stehenden Dennis Saller im Kasten des SVI ging deutlich drüber (27.).

Sechs Minuten später musste Saller dann aber doch hinter sich greifen. Eine Ecke der Kleinglattbacher konnte Mathias Geiger im Rückraum am langen Pfosten unbedrängt annehmen. In den Schuss des TSV-Innenverteidigers hielt Denis Scheier sein Bein, so dass der Ball unhaltbar abgefälscht wurde (33.). Wiederum rund zehn Minuten später hätten die Gastgeber sogar in Führung gehen können. Doch Jens Schrodt warf sich gerade noch in einem Schuss von Trostel und lenkte den Ball zur Ecke (42.).

Die Kleinglattbacher waren in dieser Phase sogar das bessere Team. Die Iptinger versuchten es fast nur noch mit langen Bällen, die aber weder bei den Flügeln noch bei Benjamin Rapp im Sturmzentrum ankamen. Das änderte sich in der 45. Minute. Bei einer Ecke von Marc Nowotny stieg Schrodt am langen Pfosten hoch und wuchtete den Ball per Kopf zum 2:1 in die Maschen. In der Nachspielzeit vertendelte dann Tim Blessing fast an der eigenen Eckfahne den Ball. Der TSV-Innenverteidiger war von seinen Mitspielern aber auch sträflich im Stich gelassen worden, nachdem er Benjamin Rapp den Ball abgelaufen hatten. „Und wir haben auch immer so viel Druck gemacht, dass die Kleinglattbacher zu Fehlern gezwungen wurden“, freut sich Martin Weeber. Die Iptinger fackelten nach dem Ballgewinn nicht lange und brachten das Spielgerät zu Steffen Weeber vor das Tor. Der umspielte zwar Velardi. Doch bevor er abschließen konnte, wurde er von Thomas Haupt von hinten umgerempelt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Werthwein sicher zum 3:1 (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel nahm das Unheil für die Kleinglattbacher dann ziemlich schnell weiter seinen Lauf. Nach einem langen Ball in die Tiefe übersprintete Werthwein einen Abwehrspieler der Gastgeber und schob zum 4:1 ein (51.). Rund zehn Minuten darauf fast das gleiche Schema: Dieses Mal erlief Knapp einen langen Ball in die Tiefe und spitzelte das Spielgerät in den Lauf von Benjamin Rapp, der sich die Ecke aussuchen konnte – 5:1 (62.). Und nachdem Werthwein Blessing drei Minuten darauf den Ball knapp außerhalb des Strafraums des TSV abgeluchst hatte, führten die Gäste mit 6:1 (65.). Werthwein hatte den Ball über Velardi ins lange Eck geschlenzt. Den Schlusspunkt setzte Steffen Weeber. Der defensive Mittelfeldspieler gab dem Ball nach einer Ecke von Nowotny die entscheidende Richtungsänderung, so dass das Spielgerät im langen Eck einschlug (80.).

Und die Iptinger hätten sogar noch höher gewinnen können. Nowotny traf mit einem Schuss nur die Oberkante der Latte (56.). Und Alexander Huber schlenzte das runde Leder an das Lattenkreuz am zweiten Pfosten (86.). Darüber hinaus war Benjamin Rapp kurz vor dem 5:1 im Eins-gegen-eins an Velardi gescheitert (59.), nachdem er einen langen Pass in die Tiefe ersprintet hatte. Und direkt vor der Ecke, die zum 7:1 für den SVI führte, blockten die Kleinglattbacher einen Schuss von Marcel Gerschwitz ins Toraus ab (79.).

Doch auch die Kleinglattbacher hätten noch das eine oder andere Tor erzielen können. Doch nachdem SVI-Torwart Saller gegen Jan Lukas Kumme nicht konsequent genug geklärt hatte, war niemand von den Kleinglattbachern mitgelaufen (54.). Dennoch erhielt Saller von Martin Weeber ein Sonderlob. „Das war erst sein zweites A-Liga-Spiel. Er war extrem nervös. Deshalb Hut ab vor seiner Leistung. Gut war vor allem, dass er sich ein, zwei Mal auszeichnen konnte“, sagt der Iptinger Trainer. Nicht eingreifen musste Saller dagegen in der 70. Minute. Kumme hatte aus spitzem Winkel knapp über die Latte gezielt.

TSV Kleinglattbach: Rocco Velardi – Thomas Haupt, Mathias Geiger, Tim Blessing, Niklas Götz (62. Simon Haupt), Philipp Gutjahr, Marc Hahn (19. Jan Lukas Kumme), Dustin Heidt, Alex Schray, Justin Trostel (46. Jonas Mühleisen), Tolgahan Kaya.

SV Iptingen: Dennis Saller – Tom Jäger (46. Marcel Gerschwitz), Denis Scheier (71. Sebastian Rapp), Jens Schrodt, Matthias Knapp, Bastian Werthwein, Steffen Weeber, Marc Nowotny, Nils Brunhorn (75. Patrick Blume), Alexander Huber, Benjamin Rapp (88. Christoph Glashauser).

Tore: 0:1 Matthias Knapp (3.), 1:1 Denis Scheier (32./Eigentor), 1:2 Jens Schrodt (45.), 1:3 Bastian Werthwein (45.+2/Foulelfmeter), 1:4 Bastian Werthwein (54.), 1:5 Benjamin Rapp (62.), 1:6 Bastian Werthwein (65.), 1:7 Steffen Weeber (80.).

Spieler des Tages: Bastian Werthwein (SV Iptingen)

Schiedsrichter: Alexander May.

Zuschauer: 120.