Illingen schließt zur Spitze der A 3 auf

Von Ralph Küppers

„Das war eins der wichtigsten Spiele in dieser Saison“, sagt Tobias Häfner. Der Trainer des SV Illingen ist sichtlich erleichtert, dass sein Team das gestrige Nachholspiel mit 3:0 gewonnen hat. „Bei einem 0:0 oder einer Niederlage hätten wir mit einem Auge nach hinten schauen müssen“, sagt er über die enge Tabellensituation in der Fußball-Kreisliga A 3. Jetzt ist der SVI Dritter.

TSV Bönnigheim – SV Illingen 0:3 (0:0)

Schon in der ersten Spielhälfte hatte der SV Illingen gestern Abend unter Flutlicht auf dem Bönnigheimer Kunstrasen die besseren Chancen. Doch eines hatten Tim Scheuermann, Matthias Stocker, Daniel Brenner & Co. an diesem Abend gemeinsam – sie trafen das gegnerische Tor nicht. Stocker versiebte sogar gleich zwei Hochkaräter. „Außerdem waren wir feldüberlegen“, bilanziert Trainer Häfner. Dass sich die Torflaute am Ende nicht rächte, lag an der guten Defensivabteilung der Gäste. „Bis zum Sechzehner hat es auch in den vergangenen Spielen gut ausgesehen, aber der letzte Ball hat wegen Unkonzentriertheiten gefehlt“, sagt Häfner. „Darum ist es so wichtig, mit der Abwehr gut zu stehen. Und Bönnigheims Nummer zehn Francesco Scopelliti hat in der ersten Halbzeit auch einmal versucht, Marcel Lauser zu überlupfen, als er alleine vor den Torwart gekommen war. Aber Marcel hat aufgepasst.“ So gingen beide Teams torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel münzten die Offensivkräfte des SV Illingen ihre Überlegenheit endlich in zählbare Ergebnisse um. Den Anfang machte Andreas Köppl in der 56. Minute. Nachdem er über die linke Seite nach vorne geprescht war, zog er nach innen und drosch den Ball dann mit rechts in den Winkel. Sein 20-Meter-Schuss bedeutete die 1:0-Führung für die Gäste. Das 2:0 in der 69. Minute wurde wieder über links vorbereitet. „Dann gab es ein bisschen Tumult im Strafraum“, berichtet Häfner über die Situation, in der Scheuermann den Ball aus etwa fünf Metern über die Torlinie beförderte. Der Treffer zum 3:0-Endstand in der Nachspielzeit kam für die Bönnigheimer überraschend. Während der Torwart noch die Mauer stellen wollte, schoss Andre Wagner bereits und traf aus 23 Metern ins Schwarze. „Der Ball war frei“, sagt Häfner, dessen Torschütze die Situation clever ausnutzte. „Am Sonntag spielen wir gegen den TSV Enzweihingen. Ich hoffe endlich auf mehr Konstanz in unserem Spiel.“

SV Illingen: Marcel Lauser – Sebastian Schüle, Andreas Köppl (83. Nando Corrado), Matthias Hitzler, Jonathan Kammerlohr, Daniel Brenner, Dominik Knödler, Tim Scheuermann, Matthias Stocker (75. Simon Fink), Andre Wagner, Fabian Lehmann.

TASV Hessigheim – SV Iptingen ausgef.

Die Partie des SV Iptingen beim TASV Hessigheim ist schon frühzeitig abgesagt worden. Nach dem vielen Regen am Wochenende und Anfang der Woche war der Platz nicht bespielbar. Ein Heimrechttausch, so dass die Partie auf dem Wiernsheimer Kunstrasenplatz ausgetragen werden könnte, wurde von den Iptingern angeboten, war aber in der Kürze der Zeit nicht mehr realisierbar.