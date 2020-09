„Ich habe mich sicherer als hier gefühlt“

Von Michael Nachreiner

Playa de Palma. Mallorca hat es David Jovanovic angetan. „Vor rund zehn Jahren habe ich mich in die Insel verliebt“, sagt der Allrounder des Fußball-A-Ligisten TSV Häfnerhaslach. „Dort kann man richtig schön Urlaub machen.“ Deshalb hat es sich der 32-Jährige auch nicht nehmen lassen, in der Corona-Pandemie auf seine Lieblingsinsel zu fliegen. Auch immer wieder neue Nachrichten, die einem beim Lesen den Spaß am Urlaub verderben, haben ihn nicht abgeschreckt. „Viele haben nur die Überschriften in den Medien gelesen. Doch so schlimm wie es dargestellt wurde, war es nicht“, berichtet der Betriebsleiter bei einem Dienstleistungslogistikunternehmen. „Es ist praktisch wie bei uns. Es gibt nur ein paar kleine Unterschiede.“ Urlaubsstimmung sei auf jeden Fall aufgekommen.

Stimmung findet man zurzeit auf Mallorca keine

Das war auch bei Claudio Scacchetti der Fall. „Mallorca hat so schöne Strände. Außerdem fliegt man nur rund anderthalb Stunden hin“, berichtet der Stürmer des Fußball-A-Ligisten SV Riet. Allerdings schränkt der 29 Jahre alte Industriemechaniker gleich darauf ein: „Es war ein ganz anderer Urlaub. Da ich wusste, dass es nicht jede Nacht Party gibt, sind wir relativ früh ins Bett, dann auch wieder früh raus und an den Strand.“

Was allerdings beiden Fußballern gefehlt hat, war die Stimmung. „Ich gehe zwar nicht nur wegen des Ballermanns nach Mallorca. Aber ich bin schon voll und ganz der Ballermann-Geher. Wenn es 22 oder 23 Uhr wird, fängt das Kribbeln an, auf die Piste zu gehen. Doch das hat komplett gefehlt“, berichtet Jovanovic. Doch die Kneipen, Bars und Discos im deutschen Bereich wie der Megapark, der Bierkönig oder das Deutsche Eck sind geschlossen. Alternativ kann man nur im Holländer-Viertel auf die Piste gehen. Und Scacchetti ergänzt: „Von der Stimmung war tote Hose. Auch wenn ich niemand bin, der bis zum Umfallen auf den Tischen tanzt, gefällt mir das Rausgehen und Sich-mit-Menschen-treffen. Es waren zwar viele Einheimische und auch Franzosen sowie Holländer unterwegs, aber kaum Deutsche. Und nach 23 Uhr war es am Ballermann wie ausgestorben.“

Überhaupt hatten sich viele abschrecken lassen, nach Mallorca zu reisen. „Am Wochenende war der Strand schon voll. Aber unter der Woche war kaum etwas los“, berichtet Jovanovic. „Ich schätze mal, dass es nur rund 40 Prozent der Urlauber waren, die sonst im Sommer auf der Insel sind. Ich würde sagen, es war maximal so viel los wie im Mai.“

Und auch in den anderen Urlaubs- und Partyregionen auf Deutschlands 17. Bundesland sah es kaum anders aus. „Einen Tag haben wir uns ein Auto gemietet und sind unter anderem nach Magaluf gefahren. Dort ist eigentlich sonst 24 Stunden am Tag Party. Aber als wir jetzt gegen 17 Uhr dort ankamen, war niemand auf den Straßen. Es war wie eine Geisterstadt“, erzählt Scacchetti.

Die beiden haben aus der Not eine Tugend gemacht. Statt auf der Partymeile ließen sie die Abende ruhig angehen. „Viele Lokale und Restaurants hatten offen. Da konnte man gemütlich Essen gehen und ein Bierchen trinken“, erzählt Scacchetti. Das war sogar besser organisiert als in Deutschland. „Auf Mallorca werden keine Speisekarten mehr ausgegeben. Man scannt nur noch mit dem Handy einen QR-Code und kann dann das Menü auf seinem Mobiltelefon lesen“, erklärt Jovanovic.

Überhaupt hat sich Scacchetti auf Deutschlands beliebtester Urlaubsinsel sicherer gefühlt als in Deutschland. „Ich habe mich ständig gefragt, wie und wo ich mich auf Mallorca speziell am Strand mit dem Coronavirus anstecken soll“, sagt der Indurstriemechaniker. Überall sei der Abstand eingehalten worden.

Doch an bestimmten Stellen im öffentlichen Raum war dann doch Maskenpflicht. So muss man zum Beispiel auf dem Weg vom Hotel zum Restaurant einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und auch direkt in der ersten Restaurantreihe zum Strand gab es eine Maskenpflicht. „Da läuft man auf dem Gehweg aber praktisch in zehn Zentimetern Entfernung an den Tischen im Außenbereich vorbei“, berichtet Jovanovic. Geht man auf die andere Straßenseite in Richtung Strand und Promenade fällt die Maskenpflicht weg. „Das war wie zwei verschiedene Welten“, erklärt Scacchetti. „Dafür haben wir, aber auch andere Urlauber, mit denen ich mich unterhalten habe, nicht wirklich Verständnis aufgebracht.“

Regelmäßige Polizeipatrouillen, aber kaum Kontrollen

Und kontrolliert wurde die Einhaltung der Maskenpflicht auch kaum. „Die Polizei hat in ihren Autos etwa zwei Mal pro Tag patrouilliert. Und es gab fast jeden Abend Menschenansammlungen. Doch ausgestiegen sind die Polizisten nie, haben auch niemanden angesprochen oder kontrolliert“, erzählt Jovanovic. Und Scacchetti ergänzt: „Nur ein Mal habe ich gesehen, dass eine Polizeistreife, die dort mit ihrem Roller stand, eine Frau aufgefordert hat, die Maske über die Nase zu ziehen. Sie hatte sie nur unter dem Kinn hängen und war auf der Straßenseite mit Maskenpflicht unterwegs.“