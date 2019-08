Horrheimerinnen auf Wimpeljagd

Von Ralph Küppers

Nach einer gelungenen Vorbereitung starten die Fußballerinnen des SV Horrheim an diesem Sonntag in die Regionenliga 2. Unter der Regie ihres neuen Trainers Bernd Erkenbrecher wollen die Horrheimerinnen das Projekt Gipfelsturm in Angriff nehmen. Nach dem Aufstieg vor drei Jahren