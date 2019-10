Von Jonas Neuffer und Ralph Küppers

In der Fußball-Kreisliga B 7 hat der SV Horrheim seine Siegesserie in dieser Saison mit dem 3:0 (0:9) gegen den SV Illingen II weiter ausgebaut. Auch alle vier Verfolger gewannen ihre Partien am gestrigen Spieltag.

Kreisliga B 7

Hohenhaslach/Freud. II