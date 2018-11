Horrheim II gewinnt Nachholspiel

Sternenfels (red). Der SV Horrheim II hat am Dienstag das am 11. November ausgefallene Auswärtsspiel der Fußball-Kreisliga B 8 gegen den SV Sternenfels II mit 6:1 gewonnen. Die Partie des TSV Häfnerhaslach II gegen den SV Iptingen II, die ebenfalls am 11. November wegen Schiedsrichtermangels abgesagt wurde, soll am nächsten Dienstag (27. November) um 19.30 Uhr nachgeholt werden.

SV Sternenfels II – SV Horrheim II 1:6 (0:5)

Tore: 0:1 Emil Anrold (1.), 0:2 Hannes Widmann (10.), 0:3 Dominik Haydl (33.), 0:4 Dominik Faigle (36.), 0:5 Emil Arnold (43.), 1:5 Hamza Söyleyen (55.), 1:6 Dominik Faigle (56.).