Hattrick und Eigentor in der Vorbereitung

Vaihingen (rkü). Ungewöhnlich viele Tore sind gefallen, als unter der Woche die Kicker aus Enzweihingen, Aurich und Nussdorf ihre Kräfte in Vorbereitungsspielen an Stelle von Trainingseinheiten gemessen haben. Der TSV Enzweihingen II schlug den TSV Aurich mit 5:2, der TSV Nussdorf und der FV Göbrichen trennten sich 4:4-unentschieden.

Die Nussdorfer hatten sich einen ebenbürtigen Gegner für ihr Vorbereitungsspiel gesucht. Göbrichen steht in der Kreisklasse A 1 Pforzheim mit 13 Punkten auf Rang zwölf und ist damit vergleichbar mit der Elf von Trainer Jochen Heim, das mit zwölf Punkten auf Rang 14 der Kreisliga A 3 Enz/Murr steht. Die Gastgeber im Hardtwäldle legten am Dienstagabend gut vor – nach Treffern von Felix Strobel, Christoph Rapp und Robin Allgöwer stand es 3:0, ehe Alfons Palumbo und Giovanni Venezia kurz vor der Pausenpfiff auf 2:3 verkürzten. Dann wechselten Heim und sein Göbricher Kollege Luigi Tassoni insgesamt 13 Spieler aus – acht in der Nussdorfer und fünf in der Gästeelf. Christian Späth schoss das 4:2 für Nussdorf, Spielertrainer Tassoni und Mehmet Turgay trafen aber noch zum Ausgleich für Göbrichen.

Bei ihrem 5:2-Sieg gegen Aurich haben die Enzweihinger Kicker sechs Tore geschossen. Nachdem Enes Gür die A-Liga-Reserve mit 1:0 in Führung gebracht und Moritz Hahl für Aurich ausgeglichen hatte, brachte Jonny Karabas mit einem Eigentor die Gäste sogar zur 2:1-Pausenführung. Doch Gür mit einem Hattrick (61., 62. und 76. Minute) sowie Halil Atalay kurz vor Spielende brachten die Kräfteverhältnisse wieder ins Lot.