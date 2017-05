Häfnerhaslacher Sporttage

Häfnerhaslach (red). Fußballpause? Die gibt es beim aktuellen Tabellenführer der Kreisliga B 7 nicht. Der TSV Häfnerhaslach richtet am 24. und 25. Juni wieder sein Sportfest aus. Die Sporttage starten samstags um 16 Uhr mit dem Freizeitturnier, dem Flutlicht-Cup. Traditionell erst gegen Mitternacht steht der Sieger fest. Ebenfalls am Samstag veranstaltet der TSV erstmalig ein Firmenturnier auf dem Heiligenberg. Am Sonntag folgt um 14 Uhr das Frauenturnier und schließlich um 18.30 Uhr das Neunmeterschießen.